Экс-президент страны Милош Земан заявил, что если кто-то "может насиловать, то может и воевать", или работать на военных предприятиях и стройках.

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Бывший президент Чехии Милош Земан выступил с критикой в адрес украинских беженцев-мужчин призывного возраста. В контексте происшествия в Пльзене, он заявил, что многие молодые люди из Украины могут не только воевать, но и работать на военных заводах, расчищать завалы или помогать в медицинской сфере. Об этом чешский политик рассказал в интервью каналу CNN Prima 16 августа.

Земан затронул достаточно чувствительную тему, связанную с происшествием в городе Пльзень. 11 августа 18-летний украинец пригласил 15-летнюю местную девушку погулять у реки вечером, после чего он отвел ее в лес, где связал и изнасиловал. Бывший президент возмутился по этому случаю и сказал, что если молодые украинцы могут насиловать, то могут и воевать.

По его словам, он думал, что в Чехии проживает украинские беженцы, 80% из которых женщины и дети, но после признался в своей ошибке.

"Когда сюда приехали беженцы из Украины, мне сообщили, что 80% из них женщины и дети, и я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Что ж, кажется, я ошибся, или эта информация была неточной", — сказал Земан.

Он добавил, что мэр города Наход Ян Бирке сообщил ему о пребывании тысячи украинцев, значительная часть из которых составляют молодые мужчины. В этой связи Земан подчеркнул, что молодые парни не обязательно должны участвовать в боевых действиях — они могут работать на оружейных предприятиях, расчищать завалы после обстрелов или помогать в сфере здравоохранения.

"Но ничего этого не происходит — эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему", — отметил бывший президент.

Ранее сообщалось, что информации агентства PAQ, 68% украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности. При этом 45% украинских домохозяйств не смогли бы прожить на свои сбережения даже два месяца.