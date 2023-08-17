Можуть працювати на заводах: у Чехії розкритикували українських біженців-чоловіків призовного віку

Експрезидент країни Мілош Земан заявив, що якщо хтось "може ґвалтувати, то може і воювати", або працювати на військових підприємствах і будівництвах.

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Колишній президент Чехії Мілош Земан виступив із критикою на адресу українських біженців-чоловіків призовного віку. У контексті події в Пльзені, він заявив, що багато молодих людей з України можуть не тільки воювати, а й працювати на військових заводах, розчищати завали або допомагати в медичній сфері. Про це чеський політик розповів в інтерв'ю каналу CNN Prima 16 серпня.

Земан торкнувся досить чутливої теми, пов'язаної з подією в місті Пльзень. 11 серпня 18-річний українець запросив 15-річну місцеву дівчину погуляти біля річки ввечері, після чого він відвів її в ліс, де зв'язав і зґвалтував. Колишній президент обурився з цього приводу і сказав, що якщо молоді українці можуть ґвалтувати, то можуть і воювати.

За його словами, він думав, що в Чехії мешкають українські біженці, 80% з яких жінки і діти, але після зізнався у своїй помилці.

"Коли сюди приїхали біженці з України, мені повідомили, що 80% із них — жінки і діти, і я припускав, що решта 20% будуть переважно літні чоловіки і літні жінки. Що ж, здається, я помилився, або ця інформація була неточною", — сказав Земан.

Він додав, що мер міста Наход Ян Бірке повідомив йому про перебування тисячі українців, значну частину з яких становлять молоді чоловіки. У зв'язку з цим Земан наголосив, що молоді хлопці не обов'язково мають брати участь у бойових діях — вони можуть працювати на збройових підприємствах, розчищати завали після обстрілу або допомагати у сфері охорони здоров'я.

"Але нічого цього не відбувається — ці люди перебувають у відносно великій кількості на нашій території, і я запитую, чому", — зазначив колишній президент.

Раніше повідомлялося, що за інформацією агентства PAQ, 68% українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. При цьому 45% українських домогосподарств не змогли б прожити на свої заощадження навіть два місяці.