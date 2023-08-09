Працюють без відпусток: більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності, — ЗМІ

За словами журналістів, біженці називають найбільшою перешкодою для працевлаштування погане знання чеської мови. Багатьом людям немає з ким залишити дітей.

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Більшість українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. Так, йдеться про 68% українців, які втекли від війни. Про це пише видання Novinky з посиланням на дані агентства PAQ.

Також повідомляється, що 45% українських домогосподарств не змогли б прожити на свої заощадження навіть два місяці.

Як ідеться в матеріалі, 67% економічно активних українських біженців змогли знайти роботу, проте більше половини — працюють на менш кваліфікованих посадах, а понад 40% — навіть значно нижче за свою кваліфікацію. Їхній трудовий потенціал не може бути повністю реалізований.

"Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину", — цитує видання опитування PAQ.

Ба більше, як повідомляється, третя частина респондентів працюють без соціального та медичного страхування, без відпусток

За словами журналістів, біженці називають найбільшою перешкодою для працевлаштування погане знання чеської мови. Багатьом людям немає з ким залишити дітей. Також українську освіту не завжди визнають у Чехії.

Нагадаємо, що 17 липня повідомлялося, що українським біженцям запропонували назавжди залишитися в Канаді. Деякі біженці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ до Канади, можуть ніколи не повернутися на постійне місце проживання в Україну.

Крім того, 29 червня повідомлялося, що Японія прийняла 2300 українців. За словами українського посла Сергія Корсунського, головна умова для переїзду до Японії — це спонсор: близький родич, знайомий, компанія або університет — решта залежить від рішення японського уряду.