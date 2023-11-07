Премьер Румынии призвал сохранить единство Европы, чтобы остановить Путина, — СМИ

Марчел Чолаку заверил, что его страна продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Премьер Румынии также не исключил, что среди некоторых европейских политиков-популистов могут появиться "двойники Путина".

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что союзники Украины должны твердо поддерживать Киев, иначе они рискуют ободрить популистские силы по всей Европе победой Владимира Путина. Об этом он заявил 6 ноября в интервью журналистам в своем офисе в Бухаресте, сообщает Bloomberg.

По словам Чолаку, его правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, особенно с учетом того, что конфликт между Израилем и Хамасом затмевает российское вторжение.

По мнению премьер-министра, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем война по соседству с Румынией.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", — отметил он.

Премьер указал на всплеск поддержки правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых подвергли критике поддержку Украины правительствами и выразили сожаление по поводу разрыва связей с Кремлем.

"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов?" — спросил Чолаку.

Лидеры Европейского Союза публично выступают единым фронтом против России, при этом блок обсуждает 12-й пакет санкций, нацеленный на 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов) в торговле с Россией.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Румыния установила систему противодействия БПЛА на границе с Украиной. Президент Румынии Клаус Йоханнис признался, что войска были неспособны фиксировать дроны на высоте более чем полкилометра.