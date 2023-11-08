"Шойгу обещал": в Москве жены мобилизованных провели 5-минутный пикет (фото, видео)

Свои требования россиянки передали главному коммунисту России Геннадию Зюганову и главе "Движения в поддержку армии" Виктору Соболеву, после чего разошлись, заявив, что "добились максимума".

В столице России жены мобилизованных российских военных впервые вышли на пикет с требованием вернуть мужей домой. Об этом сообщают "Важные истории".

На Театральной площади в Москве около 30 родственниц оккупантов развернули плакаты с требованием провести ротацию военнослужащих.

В это время там проходил митинг Коммунистической партии Российской Федерации, посвященный 106-й годовщине Октябрьской революции. По информации российского медиа, пикет длился чуть более пяти минут.

В Москве жены оккупантов организовали акцию протеста

"Все как Шойгу обещал, так и будет": обнародовали видео с акции россиянок

Свои требования россиянки передали главному коммунисту России Геннадию Зюганову и главе "Движения в поддержку армии" Виктору Соболеву, после чего разошлись, заявив, что "добились максимума".

"Потом подошла полиция, они вызвали главного организатора и нас отвели в сторону. К нам подошел Зюганов, и мы договорились, что после возложения цветов у Мавзолея передадим наше обращение", — рассказала одна из участниц акции.

В Москве жены оккупантов организовали акцию протеста

Российское издание ASTRA опубликовало кадры с женщинами, которые пришли на митинг КПРФ.

На видео слышно, как одна из родственниц мобилизованных разговаривает с Зюгановым. Женщина вторжение России на территорию Украины поддерживает, но считает, что за мужчин, которые "там уже год" должны вступиться.

"Я не против "СВО". Я против того, что ребята постоянно там. Ребята после выздоровления опять же едут туда. Хромые, косые. Я, конечно, все понимаю. Но неужели в нашей стране нет здоровых ребят? Почему раненые-возвращаются? Я считаю, что все должны попробовать и все должны сходить. Если это мобилизация для всех, значит все должны быть там", — заявила одна из жен.

Еще одна участница акции заявила, что женам оккупантов уже не хочется даже денег и напомнила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы обещал ротацию мужьям, которые воюют сейчас в Украине.

"Все, все, все, все! Как Шойгу обещал, так и будет. Я ему напомню", — заявил Соболев.

Напомним, ранее российское издание "Лента.ру" сообщило, что из-за наплыва жен мобилизованных россиян, которые приезжают на свидания с оккупантами, резко выросла аренда жилья на временно оккупированных территориях Украины.