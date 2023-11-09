"Влияние за вознаграждение": РФ финансирует антиукраинскую кампанию в Латинской Америке, — США

Кремль уже длительное время финансирует антиукраинскую дезинформационную кампанию в Латинской Америке. В Госдепе США объяснили, с какой целью и на кого она направлена.

В Латинской Америке продолжается большая дезинформационная кампания против Украины, которую хорошо оплачивает Россия. Об этом заявил Государственный департамент США.

Как отметили в Госдепе, Кремль имеет целью отмывание своей пропаганды и дезинформации через местные СМИ способом, который воспримет латиноамериканское общество, чтобы подорвать поддержку Украины. Также речь идет о подрыве доверия к США и НАТО.

РФ применит медиаконтакты в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, среди других стран Латинской Америки, для распространения нарративов и манипуляций.

Госдеп приводит пример Агентства социального проектирования (АСП) и Института развития интернета и "Структура", которые координировали разработку кампании информационных манипуляций. Все средства распространения дезинформации были направлены на Латинскую Америку. Поэтому стратегические интересы Кремля в регионе доходят до конечного потребителя путем открытого и скрытого сотрудничества компаний с местными СМИ и влиятельными лицами для распространения дезинформации и пропаганды.

"Это фирмы, оказывающие "влияние за вознаграждение", с мощными техническими возможностями, опытом эксплуатации открытых информационных сред, а также историей распространения дезинформации и пропаганды для достижения целей России в сфере внешнего влияния", — говорится в заявлении.

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Москва, в частности, распространяет оригинальные истории или усиливает уже имеющиеся "раскрученные" дискуссии с помощью сети государственных СМИ, прокси-серверов и опинион-лидеров в соцсетях, а затем интенсифицирует этот контент для дальнейшего проникновения в западную информсреду.

"Темы операций прежде всего сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война РФ против Украины является справедливой и что они могут объединиться с Россией для победы над неоколониализмом", — отмечается в заявлении.

Ранее Украина обвинила Венгрию в распространении лжи о ЕС. В частности глава Министерства иностранных дел Венгрии, распространял неправду о ЕС и российской агрессии.

Между тем стало известно, что сотрудники российских дипмиссий на Западе, которых выслали из-за полномасштабного вторжения России в Украину, подписали главе Кремля Владимиру Путину коллективное письмо с просьбой помочь в их трудном положении. В частности они не могут оплачивать проживание в Москве и найти места в школах и детских садах для своих детей.