"Позор для Германии": Шольц пригрозил депортировать мигрантов из-за антисемитизма

По словам главы немецкого правительства, он "возмущен" и "стыдится" антисемитских инцидентов, которые произошли в городах Германии. Он подчеркнул, что любая форма антисемитизма "отравляет общество".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц произнес речь на мемориальном мероприятии, посвященном памяти жертв "Хрустальной ночи" и предостерег иностранцев в Германии от антисемитских действий. Об этом пишет Tagesschau 9 ноября.

Выступая в берлинской синагоге Бет-Цион, Олаф Шольц высказался против враждебности по отношению к евреям. Он также заявил, что антисемитские инциденты в Германии являются "позором" для страны.

"Я глубоко возмущен и стыжусь этого", — сказал канцлер.

Олаф Шольц также отметил, что любая форма антисемитизма "отравляет общество", поэтому не имеет значения, чем эти действия были мотивированы. По его словам, мигранты, которые распространяют ненависть по отношению к евреям, рискуют быть депортированными.

"И именно поэтому каждый должен знать: антисемитизм, любой, кто этим занимается, также рискует потерять статус резидента", — заявил политик.

В пресс-службе Бундестага также отметили, что канцлер призвал к выполнению обещания "Никогда больше!", на котором основана современная демократическая Германия. Глава немецкого правительства подчеркнул недопустимость разделения на "своих" и "их".

Напомним, 21 октября, СМИ указали на то, что Олаф Шольц заговорил о массовой депортации людей из Германии после своей поездки в Израиль. Политик отметил, что шокирован событиями в Израиле 7 октября.

Кроме того, 30 октября Олаф Шольц прокомментировал смерть 23-летней тату-художницы Шани Лук, которая была убита террористами ХАМАСа. По словам немецкого канцлера, это было "варварское нападение", за которое боевики должны быть наказаны.