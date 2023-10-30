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"Это терроризм": в Германии отреагировали на известие об убийстве Шани Лук в Израиле (фото)

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Фото: Bild | 7 октября Шани Лук похитили боевики ХАМАС

Правительство Израиля подтвердило, что боевики ХАМАС лишили жизни 23-летнюю заложницу Шани Лук. Немецкий канцлер Олаф Шольц убежден, что этот случай доказывает "варварство" сил Палестины.

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В Израиле официально подтвердили смерть 23-летней тату-художницы Шани Лук. На это 30 октября в соцсети X (ранее — Twitter) отреагировал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

"Известие о смерти Шани Лук ужасное", — написал он.

Чиновник подчеркнул, что девушка была "жестоко убита, как и многие другие". По словам немецкого канцлера, это свидетельствует о "варварстве нападения ХАМАС", за которое боевики должны быть наказаны.

"Это терроризм, и Израиль имеет право защищаться", — добавил Шольц.

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Публикация Олафа Шольца от 30 октября
Фото: Скриншот

Шани Лук: что о ней известно

Шани Лук — тату-художница, которая приехала в Израиль из Германии. Она присутствовала на музыкальном фестивале, на который совершили нападение боевики ХАМАС. Девушку узнали на кадрах, снятых на месте происшествия.

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Фото погибшей Шани Лук

Нападение на Шани Лук и ее смерть

По словам матери девушки, 7 октября она звонила родным с фестиваля. Она была взволнована и обещала найти укрытие, на фоне раздавались выстрелы. Сообщалось, что Шани Лук выбежала на парковку со своим возлюбленным и четырьмя друзьями, чтобы сбежать на двух машинах. Впоследствии они потеряли друг друга из виду. Как позже выяснилось, друзьям удалось спрятаться в кустах, а пара исчезла.

В соцсетях начали публиковать видео с места событий. Кадры, на которых узнали пропавшую девушку, свидетельствуют о ее похищении боевиками ХАМАС. На видео ее перевозили в машине в бессознательном состоянии и в крови.

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Шани Лук узнали по характерной татуировке

Впоследствии мать Шани сообщила, что ее дочь якобы жива и находится в больнице в Секторе Газа. Женщина описала состояние заложницы ХАМАС как критическое. Она объяснила, что девушка имеет серьезную травму головы, а ее ноги и руки — сломаны.

30 октября мать и сестра Шани объявили о ее смерти. По данным СМИ, израильская поисковая группа обнаружила и идентифицировала кость основания черепа, без которой девушка не смогла бы жить.

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Фото погибшей Шани Лук

Известие о смерти 23-летней художницы официально подтвердили в МИД Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал, что девушке "просто отрубили голову". Известно, что перед смертью ее пытали.

Напомним, в сети распространились слухи, что президент Украины Владимир Зеленский захотел посетить Израиль и получил отказ в визите. 29 октября посол Михаил Бродский рассказал, насколько правдива эта информация.