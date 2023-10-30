Поставки оружия ХАМАС и отказ в визите Зеленскому: в Израиле ответили на слухи

В сети распространились сообщения, что Украина якобы поставляла оружие боевикам из Сектора Газа, а на желание президента Владимира Зеленского посетить Израиль ответили отказом. Послы стран рассказали, насколько правдива эта информация.

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Президент Украины Владимир Зеленский якобы направил запрос на визит в Израиль и получил отказ. На слухи об этом в комментарии для Ynet 29 октября ответил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Это неправда, потому что официального запроса от Украины относительно визита не было. В Украину прислали сообщение, что он может приехать в Израиль в любое время, и я верю, что он приедет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он является желанным гостем в Израиле, и я верю, что визит будет вскоре", — заявил он.

Кроме того, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг слухи о том, что оружие Киева оказалось в руках боевиков ХАМАС. Он отметил, что такие заявления — ложные.

"К сожалению, это новости, которые российское правительство распространяет намеренно, чтобы обвинить Украину в части борьбы россиян против народа Израиля", — отметил Корнийчук.

В Украине могут признать ХАМАС террористами

Бродский отметил, что Украина среди европейских стран больше всего поддерживает Израиль. По его словам, чиновники и граждане однозначно осуждают действия ХАМАС.

"Мы сотрудничаем с различными членами Рады, украинского парламента, пытаясь продвинуть декларацию, которая признает ХАМАС террористической организацией", — добавил посол.

Он объяснил, что учитывая наличие украинцев среди пострадавших в результате нападения, шансы на признание ХАМАС террористической организацией — большие.

"Я верю, что в украинском парламенте большинство — за это решение. Совместными усилиями, надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс и вскоре достичь желаемого результата", — подчеркнул Бродский.

Запрос Зеленского на визит в Израиль: что уже известно

11 октября в СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет посетить Израиль из-за войны. В материале говорилось, что лидер направил запрос на визит, который должен был показать поддержку страны.

Впоследствии, 16 октября, в ряде медиа появились сообщения о том, что Зеленский якобы получил отказ. В то же время журналист Амихай Штай опроверг слухи. Он заявил, что "президент Украины может приезжать в Израиль, когда захочет".