Постачання зброї ХАМАС та відмова у візиті Зеленському: в Ізраїлі відповіли на чутки

Мережею поширилися повідомлення, що Україна нібито постачала зброю бойовикам з Сектора Гази, а на бажання президента Володимира Зеленського відвідати Ізраїль відповіли відмовою. Посли країн розповіли, наскільки правдива ця інформація.

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Президент України Володимир Зеленський нібито надіслав запит на візит в Ізраїль та отримав відмову. На чутки про це у коментарі для Ynet 29 жовтня відповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Це неправда, тому що офіційного запиту від України щодо візиту не було. В Україну надіслали повідомлення, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я вірю, що він приїде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він є бажаним гостем в Ізраїлі, і я вірю, що візит буде незабаром", — заявив він.

Окрім того, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував чутки про те, що зброя Києва опинилась в руках бойовиків ХАМАС. Він зазначив, що такі заяви — неправдиві.

"На жаль, це новини, які російський уряд поширює навмисно, щоб звинуватити Україну в частині боротьби росіян проти народу Ізраїлю", — зазначив Корнійчук.

В Україні можуть визнати ХАМАС терористами

Бродський наголосив, що Україна серед європейських країн найбільше підтримує Ізраїль. З його слів, урядовці та громадяни однозначно засуджують дії ХАМАС.

"Ми співпрацюємо з різними членами Ради, українського парламенту, намагаючись просунути декларацію, яка визнає ХАМАС терористичною організацією", — додав посол.

Він пояснив, що з огляду на наявність українців серед постраждалих внаслідок нападу, шанси на визнання ХАМАС терористичною організацією — великі.

"Я вірю, що в українському парламенті більшість — за це рішення. Спільними зусиллями, сподіваюся, ми зможемо пришвидшити цей процес і незабаром досягти бажаного результату", — підкреслив Бродський.

Запит Зеленського на візит в Ізраїль: що вже відомо

11 жовтня у ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче відвідати Ізраїль через війну. У матеріалі йшлося, що лідер направив запит на візит, який мав показати підтримку країни.

Згодом, 16 жовтня, у низці медіа з’явились повідомлення про те, що Зеленський нібито отримав відмову. Водночас журналіст Аміхай Штай заперечив чутки. Він заявив, що "президент України може приїжджати в Ізраїль, коли захоче".