З метою солідарності: Зеленський надіслав запит на візит до Ізраїлю, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, переговори про планування поїздки українського президента вже почалися. Напередодні він закликав світових лідерів зробити те саме.

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Президент України Володимир Зеленський планує приїхати до Ізраїлю через війну, яка розпочалася там минулими вихідними. Глава держави вже попросив розглянути можливість такого візиту. Про це повідомляє видання Axios 11 жовтня.

За попередніми даними, Офіс президента України вже надіслав офіційний запит до Єрусалима з проханням узгодити візит такого плану, однак поки що переговори з цього питання лише поверхневі. Точних даних і дати візиту ще немає.

Така поїздка має на меті висловити солідарність Ізраїлю та його народу, який 7 жовтня зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Війна в Ізраїлі: Зеленський звернувся до світових лідерів

Під час свого офіційного візиту до Брюсселя український президент закликав світових лідерів підтримати людей Ізраїлю. Зробити вони це можуть своєю поїздкою до країни, яка зазнає атаки.

Він пригадав перший час після того, як Росія вторглася в Україну і як підтримка світової громадськості заряджала народ на боротьбу з агресором.

"Я пам'ятаю перші дні повномасштабної війни. Це почалося з терористичних ударів з боку Білорусі, потім пішла російська армія. Це була найбільша трагедія для нас. Так багато загиблих, так багато смертей. І було дуже важливо не залишитися наодинці. Це може допомогти врятувати твою націю, людей, врятувати життя. Тому мої рекомендації лідерам — поїхати в Ізраїль і підтримати людей. Я не кажу зараз ні про які інституції. Просто підтримати людей, які постраждали від терористичних атак, які гинуть", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що Володимир Зеленський висловився про майбутнє війни в Україні. Він вважає, що протистояння перебуває вже на останній стадії. ЗСУ почали контрнаступ, і очікується, що Росія покине українську територію незабаром