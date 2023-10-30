"Це тероризм": у Німеччині відреагували на звістку про вбивство Шані Лук в Ізраїлі (фото)

Уряд Ізраїлю підтвердив, що бойовики ХАМАС позбавили життя 23-річну заручницю Шані Лук. Німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що цей випадок доводить "варварство" сил Палестини.

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В Ізраїлі офіційно підтвердили смерть 23-річної тату-художниці Шані Лук. На це 30 жовтня у соцмережі X (раніше — Twitter) відреагував федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Звістка про смерть Шані Лук жахлива", — написав він.

Посадовець підкреслив, що дівчина була "жорстоко вбита, як і багато інших". Зі слів німецького канцлера, це свідчить про "варварство нападу ХАМАС", за який бойовики мають бути покарані.

"Це тероризм, і Ізраїль має право захищатися", — додав Шольц.

Публікація Олафа Шольца від 30 жовтня Фото: Скриншот

Шані Лук: що про неї відомо

Шані Лук — тату-художниця, яка приїхала в Ізраїль з Німеччини. Вона була присутньою на музичному фестивалі, на який скоїли напад бойовики ХАМАС. Дівчину впізнали на кадрах, знятих на місці події.

Фото загиблої Шані Лук

Напад на Шані Лук та її смерть

Зі слів матері дівчини, 7 жовтня вона телефонувала рідним з фестивалю. Вона була збентежена та обіцяла знайти укриття, на тлі лунали постріли. Повідомлялося, що Шані Лук вибігла на паркування зі своїм коханим та чотирма друзями, щоб втекти на двох машинах. Згодом вони втратили одне одного з поля зору. Як пізніше з’ясувалося, друзям вдалося сховатися у кущах, а пара зникла.

У соцмережах почали публікувати відео з місця подій. Кадри, на яких впізнали зниклу дівчину, свідчать про її викрадення бойовиками ХАМАС. На відео її перевозили в машині у непритомному стані та в крові.

Шані Лук впізнали за характерним татуюванням

Згодом мати Шані повідомила, що її донька нібито жива та знаходиться у лікарні в Секторі Гази. Жінка описала стан заручниці ХАМАС як критичний. Вона пояснила, що дівчина має серйозну травму голови, а її ноги та руки — зламані.

30 жовтня мати та сестра Шані оголосили про її смерть. За даними ЗМІ, ізраїльська пошукова група виявила та ідентифікувала кістку основи черепа, без якої дівчина не змогла б жити.

Фото загиблої Шані Лук

Звістку про смерть 23-річної художниці офіційно підтвердили у МЗС Ізраїля. Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ розповів, що дівчині "просто відрубали голову". Відомо, що перед смертю її катували.

Нагадаємо, мережею поширились чутки, що президент України Володимир Зеленський захотів відвідати Ізраїль та отримав відмову у візиті. 29 жовтня посол Михайло Бродський розповів, наскільки правдива ця інформація.