"Такое же г*вно": Панин попал в скандал, сравнив Украину с Россией (видео)

По словам российского актера, основная часть населения России — это "б*дло", однако в Украине живут "такие же". К такому выводу он пришел, якобы объездив нашу страну "вдоль и поперек".

Российский актер Алексей Панин заявил, что не хотел бы жить в Украине, так как украинцы с россиянами "в чем-то один народ". Об этом артист сказал в интервью для YouTube-канала "Иммиграция в США".

Алексей Панин утверждает, что не собирается жить в России, та как у него нет никакой веры в "русский мир" и россиян. По мнению актера, сейчас, как и при Иване Грозном, основное население России — это "б*дло".

Он подчеркнул, что его не интересует жизнь в РФ, вне зависимости от того, будет ли при власти Владимир Путин. Причиной такого решение является отсутствие у актера надежды на то, что "мозг русского человека измениться".

"Я более чем уверен, что и в Америке есть люди, которые будут мне неприятны. Но процентное соотношение разное. В России мне меньше всего приятно. Да и в Украине я бы жить не стал… В чем-то мы один народ, в чем-то не один", — сказал Панин.

Алексей Панин рассказал о переезде в США

Артист утверждает, что к такому выводу он пришел, объездив территорию Украины "вдоль и поперек". В частности, он упомянул о городе Конотоп, что в Сумской области.

"Там такие же, как и у нас. Простите, но в Конотопе ты увидишь такое же г*вно, какое ты увидишь в любом российском городе", — заявил российский актер.

Напомним, в марте 2022 года Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников и назвал их зомби. Он заявил, что Россия превращается в Северную Корею, однако россиян ему не жалко, так как "каждый народ заслуживает своего правительства". Также он высказался о будущем РФ и извинился перед украинцами.

В мае 2023 года в Российской Федерации возбудили уголовное дело на Алексея Панина по статье "Публичное оправдание терроризма" из-за его радостной реакции на взрывы на Крымском мосту в день 70-летия президента РФ Владимира Путина.