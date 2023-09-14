Терпение лопнуло: в РФ придумали, как наказать актера Алексея Панина

Поводом для обращения в прокуратуру РФ стали скандальные высказывания актера в адрес России.

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В России решили наказать известного актера Алексея Панина. Его требуют признать иноагентом. Соответствующее решение в Генеральную прокуратуру РФ направил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает издание SHOT.

По информации СМИ, у Бородина в отношении Панина "лопнуло терпение".

Поводом для обращения в прокуратуру стали скандальные высказывания актера в адрес России. Панин, который выехал из РФ в Испанию, поддерживает Украину в войне против РФ и оправдывает теракты на Крымском мосту. Также он критикует политику российского президента Владимира Путина и выступает против так называемой "СВО".

Против Панина в России уже возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до семи лет колонии. Актер объявлен в розыск.

Это уже второе обращение Бородина в Генпрокуратуру относительно Панина. В начале августа Бородин просил проверить последнее интервью беглого актера, в котором он призывал к вооруженному восстанию в России.

Напомним, что 5 сентября в соцсетях появилось видео задержания Алексея Панина в Эстонии. В российских медиа писали, что актер якобы был нетрезвым и стучал в частные дома, а также бил посуду.

Также СМИ информировали, что актер Алексей Панин поделился деталями ночи, которую провел в вытрезвителе Таллина из-за визита в публичный дом. Однако россиянин подчеркнул, что пришел туда не для получения "услуг", а чтобы выпить.