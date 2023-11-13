Помогали РФ строить военные корабли: компания из Дании объявлена международным спонсором войны

По данным НАПК, продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ РФ. У компании в России есть 1 200 рабочих мест, что составляет около 10% от всех ее сотрудников.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны ведущего датского производителя продукции на основе каменной ваты, компанию Rockwool. Об этом сообщили в НАПК.

Причиной тому стало принципиальное решение компании продолжать свою деятельность на российском рынке даже после начала полномасштабной войны. Это осуществляется через посредников, через которых продукция Rockwool поступает в государственные компании Российской Федерации, включая заказы от Министерства обороны РФ.

В НАПК отметили: продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ России. В частности:

Черноморского флота в Севастополе;

Балтийского флота;

Северного флота в Мурманске;

Тихоокеанского флота.

"Информация о таких контрактах доступна с 2014 по 2021 годы. За годы после аннексии Крыма компания ROCKWOOL поставила золяционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли", – говорится в сообщении.

В общей сложности выделено не менее 52 контрактов между дистрибьюторами Rockwool и Министерством обороны Российской Федерации. Кроме того, в апреле 2022 года компания официально заявила о намерении продолжить свою деятельность на российском рынке.

"В РФ Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами. Она содержит в России 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании", – рассказали в НАПК.

Тем временем США ввели новые санкции против ведущих российских автопроизводителей. Под санкциями оказались крупнейшие автопроизводители РФ — ВАЗ, УАЗ и "Москвич".

Также напомним, что НАПК 2 октября объявило, что вычеркивает из международного списка войны венгерский банк OTP Bank.