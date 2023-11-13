Министра внутренних дел Британии уволили, а Дэвид Кэмерон возвращается в правительство

Бывший премьер-министр Великобритании теперь станет главой Министерства иностранных дел, а министр внутренних дел Суэлла Браверман будет искать новую работу. Кэмерон уже сделал первое заявление в новом статусе, в котором упомянул Украину.

Дэвид Кэмерон, который в 2010-2016 годах был премьер-министром Великобритании, назначен новым министром иностранных дел. А министр внутренних дел Суэлла Браверман, фигура, которую считают защитницей жестких правых, потеряла работу после пропалестинской демонстрации в Лондоне 11 ноября и беспорядков с полицией. Об этом сообщает The New York Times.

Премьер-министр Британии Риши Сунак 13 ноября уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, назначив на ее место Джеймса Клеверли, который до этого возглавлял Министерство иностранных дел.

Что известно о Суэлле Браверман

Критики утверждали, что Браверман, которая на посту министра внутренних дел отвечала за правоохранительные органы, иммиграцию и национальную безопасность, вызвала напряжение накануне масштабной пропалестинской демонстрации в Лондоне 11 ноября, во время которой полиция столкнулась с ультраправыми контрпротестующими.

Что известно об экс-министре Суэлле Браверман

На днях Браверман опубликовала статью в лондонской The Times, где она упрекала полицию столицы за решение не запрещать пропалестинский марш протеста, который совпал с Днем перемирия (в этот день Британия чтит память тех, кто участвовал в Первой мировой и других конфликтах — ред.)

Жесткая позиция Суэллы Браверман в отношении иммиграции и политики в отношении искателей убежища была широко раскритикована правозащитными группами.

"Хотя устранение Браверман казалось вероятным после того, как ее статья была опубликована на прошлой неделе, Сунак, похоже, отложил это изменение на несколько дней, чтобы провести долгожданную и более широкую перестановку в Кабинете", — говорится в The New York Times.

Между тем многие политики в Британии считают, что Браверман может заменить Сунака на посту лидера партии, если ему не удастся выиграть всеобщие выборы. А ее уход свидетельствует "о серьезных проблемах, с которыми премьер сталкивается" в последнее время.

Отметим, что Суэллу Браверман увольняют с должности министра внутренних дел уже второй раз. Первый раз был более года назад, когда она работала под руководством тогдашнего премьера Британии Лиз Трасс. Браверман была уволена за использование ее личного адреса электронной почты для отправки правительственного документа другому законодателю. Когда нынешний премьер-министр Риши Сунак занял эту должность, он снова назначил ее на эту должность.

Перестановки в Кабинете

"Браверман сменил в министерстве внутренних дел Джеймс Клеверли, который занимал должность министра иностранных дел", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Возвращение Кэмерона на высокую должность является чрезвычайным поворотом для бывшего премьер-министра Британии.

"Он (Кэмерон — ред.) больше всего запомнился тем, что созвал референдум 2016 года, который привел к выходу Британии из Европейского Союза. Кэмерон выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС, но когда она проголосовала за выход с незначительным перевесом, он подал в отставку", — напоминает издание.

Первое заявление Кэмерона на посту

Дэвид Кэмерон сделал первое заявление в статусе министра иностранных дел Британии, передает Sky News.

По его мнению, королевство "сталкивается с огромным набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке",

"Во время глубоких глобальных изменений для этой страны редко когда было важнее поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан. Работа по обеспечению стабильности и безопасности на мировой арене важна и прямо соответствует нашим национальным интересам. Международная безопасность жизненно важна для нашей внутренней безопасности", — сказал Кэмерон.

Напомним, накануне президент Украины также поблагодарил Великобританию за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.