Путин принял решение перерегистрировать "Крымэнерго" в собственность полуострова, — указ

По словам Владимира Путина, сейчас акции Крымэнерго "находятся в федеральной собственности", но они будут переданы в "собственность Республики Крым".

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал акции "Крымэнерго" российским властям в оккупированном Крыму. Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на российском портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым 100 процентов акций акционерного общества "Крымэнерго", — говорится в указе.

Сейчас, указанные акции, как считает Путин, "находятся в федеральной собственности".

Отметим, что "Крымэнерго" входит в состав энергохолдинга ДТЭК. Это крупнейшая энергетическая компания аннексированного Крыма.

"Крымэнерго" было "национализировано" Россией после оккупации полуострова в апреле 2014 года.

Напомним, ночью 25 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела были повреждены окна в двух корпусах. Также было обесточено 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин.

Утром 15 октября после атаки ВС РФ по Херсону в некоторых районах исчезла электроэнергия и возникли проблемы с водоснабжением. Кроме этого, в городе ухудшилась связь и исчез интернет.