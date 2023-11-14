Спонсировался из России: немецкий автор книг о Путине получил сотни тысяч евро, – СМИ

По словам Хуберта Зайпеля, несмотря на российского спонсора, в его работу при написании никак не вмешивались.

Немецкий журналист Хуберт Зайпель, автор документального фильма и двух бестселлеров о президенте России Владимире Путине, получил огромные гонорары из офшоров, связанных с Алексеем Мордашовым. Об этом рассказало издание "Важные истории".

О финансировании написания книг Зайпеля стало известно благодаря утечке документов из кипрских оффшоров. Журналистское расследование в рамках проекта "Тайры Кипра" проводили 270 журналистов из 69 изданий.

В результате в руки журналистов попали 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом.

Среди этих документов оказался и договор между Зайпелем и компанией De Vere Worldwide Corporation на сумму 600 тысяч евро. Как выяснили журналисты, эта компания связана с российским олигархом Алексеем Мордашовым.

В договоре указано, что средства передаются Зайпелю для "создания и популяризации книги "Власть Путина. Зачем Европе Россия?". Там же указано, что подобный договор заключался в 2013 году для написания первой книги "Путин. Логика власти".

Ранее Зайпель отрицал, что его работу спонсировали из России, но после того, как документы стали достоянием общественности, признал получение денег, хотя утверждал, что "спонсор никак не влиял на написание книги".

Что известно о Хуберте Зайпеле

Хуберт Зайпель – известный немецкий журналист, документалист и писатель. Он написал две книги о российском президенте:

"Путин. Логика власти" – вышла в 2015году;

"Власть Путина. Зачем Европе Россия" – издана в 2021 году.

Книги были стали бестселлерами и были переведены на несколько языков. Документальный фильм Зайпеля "Я, Путин. Портрет", который он снял в 2012 году, был номинирован на премию немецкого телевидения за лучший репортаж.

На Западе Зайпель считается экспертом по постсоветской России. По словам журналиста, он много лет изучал Россию как исследователь и "около сотни раз" общался с Владимиром Путиным.

Напомним, любимая питерская учительница Путина Вера Гуревич написала книгу о президенте России. В книге рассказывается, что Путин в детстве жил во дворе "по-волчьим законам", дружил со шпаной, покалечил одноклассника, отрубил головы ручным уткам, а, обидевшись однажды, конфеты любимой учительницы просто выбросил в окно.

Ранее Фокус писал, что российские олигархи под санкциями в Британии продолжают тратить деньги. В СМИ сообщают, что британское правительство предоставило подсанкционным бизнесменам лицензии, которые позволяют пользоваться частью замороженных счетов. Кроме того, олигархи получают пособия для покрытия основных потребностей.