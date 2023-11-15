"Патриотический кандидат": в Британии объяснили, почему Путин чаще появляется перед камерами

Российский президент Владимир Путин дважды за четыре недели посещал штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он пытается выдать себя за "патриотического" кандидата накануне избирательной кампании, считают в британской разведке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал чаще появляться в публичном пространстве перед началом избирательной кампании. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В Кремле 9 ноября заявили, что российский президент Владимир Путин проведет традиционную комбинированную пресс-конференцию и"прямую линию" до конца года. В британской разведке отметили, что это событие было отменено в 2022 году, вероятно, из-за того, что ВС РФ потерпели громкие военные неудачи в Украине.

"Кремлевские планировщики почти наверняка будут рассматривать это событие как важную точку в предполагаемой кампании Путина с целью получить пятый срок на президентских выборах в марте 2024 года", — считают в Минобороны Британии.

В оборонном ведомстве отметили, что Путин может объявить свою кандидатуру до конца 2023 года.

Также 10 ноября президент РФ посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с руководителем Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. В британской разведке добавили, что это второй визит Путина в штаб за четыре недели, что может означать вероятное оживление его постоянных усилий представить себя "патриотическим" кандидатом перед избирательной кампанией.

Напомним, 14 ноября в СМИ рассказали, что российский президент Владимир Путин подписал принятые парламентом правки в закон о выборах главы государства. В частности, правки предусматривают еще большее ограничение свободы слова и препятствуют независимому освещению предвыборной кампании и хода голосования.

13 ноября росСМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что следующие выборы планируют назначить на 17 марта 2024 года. Эту дату могут объявить 13 декабря.