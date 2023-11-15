Без экстрадиции: бывший генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии, – ВВС

По данным журналистов, Сербский суд отправил Андрея Наумова на год в тюрьму за отмывание денег. Учитывая, что лишенный звания экс-офицер находится в следственном изоляторе более года, он полностью отбыл свое наказание.

Бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Наумов, вероятно, будет освобожден из заключения в Сербии уже в декабре. Сербия отказала в его экстрадиции в Украину, где ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным производствам. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Сербский суд отказался выдавать Андрея Наумова Украине и отправил на год в тюрьму за отмывание денег. Учитывая, что экс-чиновник СБУ уже находится в следственном изоляторе более года – это наказание он практически отбыл и скоро выйдет на свободу. По нашим данным, это может произойти уже в начале декабря", — говорится в сообщении.

Что известно про задержание Андрея Наумова

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов работал 12 лет в Генпрокуратуре Украины. Затем работал руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения. Затем его назначили главой Главного управления внутренней безопасности СБУ. В 2020 году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. Но в марте 2022 года президент лишил его этого звания.

В марте 2022 года украинские власти объявили бывшего генерала Службы безопасности Украины, Андрея Наумова, предателем. В отношении него было инициировано несколько уголовных производств, лишено звания бригадного генерала, и объявлено о его международном розыске.

7 июня 2022 года Андрея Наумова задержали на границе между Сербией и Северной Македонией. Сам он утверждал в суде, что ехал с другом в Афины на яхтенную ярмарку. СМИ сообщали, что в авто вместе с ним был еще украинский бизнесмен и гражданин Германии Александр Акст.

Судебные документы, доступные Сербской службе ВВС, содержали информацию о том, что у Андрея Наумова была обнаружена несообщенная сумма наличности в размере приблизительно 600 тысяч евро, а также 120 тысяч долларов, вместе с двумя изумрудами, при проверке его имущества полицией.

С тех пор Наумов находился в следственном изоляторе города Ниш на юге Сербии.

В Сербии в отношении Андрея Наумова проводились два параллельных судебных процесса: одно — по вопросу экстрадиции, а второе — по делу об отмывании средств.

Судебный процесс над бывшим топ-чиновником СБУ в городе Ниш длился более года. И суд отправлял его на год в тюрьму за отмывание денег. Одним из аргументов, приведших к отказу в экстрадиции Андрея Наумова, стало личное обращение президента Украины Владимира Зеленского.

31 марта 2022 года Зеленский в своем обращении назвал Наумова "предателем" и лишил его звания бригадного генерала. Как пишет BBC, именно это обращение позже помогло Наумову в сербском суде.

Когда стало известно, что Наумов находится в Сербии, Украина подала запрос на его экстрадицию – однако получила отказ.