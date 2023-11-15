"Нет места террористам": РФ впервые не попала в Исполнительный совет ЮНЕСКО, — Ермак

Глава ОП отметил, что Россия неоднократно обстреливала украинские города, исторические здания, объекты из охранной зоны ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала РФ в состав Исполнительного совета. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram.

"Это очень важно. Россия неоднократно обстреливала украинские города, исторические здания, объекты из охранной зоны ЮНЕСКО", — заявил Ермак.

Он написал также, что в цивилизованном мире нет места для террористов.

Также отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. У себя в X (ранее Twitter) он написал, что российским террористам не место во главе важных интернациональных организаций. Международная роль России будет только ослабевать.

"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха русского влияния закончилась, и это верно: русским террористам не место во главе важных интернациональных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", — написал глава государства.

Что такое Исполнительный совет ЮНЕСКО

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции, которая определяет основные направления деятельности организации. Он готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации. Основные обязанности определены в Уставе ЮНЕСКО.

Напомним, что 10 ноября стало известно, что Россию впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Судья Европейского суда по правам человека Николай Гнатовский заявил, что от региона Восточной Европы судьей Международного Суда ООН был избран экс-глава МИД Румынии Богдан Ауреску, а значит в "Мировом Суде" в Гааге впервые не будет российского судьи.