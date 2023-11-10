Россию впервые не избрали в состав Международного суда ООН: Зеленский отреагировал

По словам украинского президента, решение госсударств-членов ООН говорит о том, что организация начала "очищаться от вредоносного влияния России".

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Российская Федерация впервые в истории не была избрана членами Организации Объединенных Наций (ООН) в состав Международного суда ООН. Об этом написал судья Европейского суда по правам человека Николай Гнатовский на своей странице в Facebook 9 ноября.

Как отмечает Гнатовский, от региона Восточной Европы судьей Международного Суда ООН был избран экс-глава МИД Румынии Богдан Ауреску, а значит в "Мировом Суде" в Гааге впервые не будет российского судьи.

"Это второй случай в истории, когда постоянный член Совета Безопасности не будет представлен в Международном Суде ООН" — констатировал Гнатовский.

РФ не избрали в состав Международного суда ООН: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X прокомментировал решение членов ООН не предоставлять России права вершить правосудие от их имени в Международном суде. По его словам, ООН начала "очищаться от вредоносного влияния России".

Украинский лидер также поздравил представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с получением голосов.

"Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его", — написал Зеленский.

Напомним, 20 сентября более десятка европейских государств, а также Австралия и Канада поддержали обжалование Украиной дела по обвинению России в злоупотреблении Конвенцией о геноциде, чтобы создать предпосылки для вторжения на территорию Украины.

Заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Виктор Чумак 27 сентября также заявил, что российских пропагандистов ждет скамья подсудимых МУС в Гааге. Кроме того, в ООН уже начали расследование против российских пропагандистов из-за подстрекательства к геноциду украинцев.