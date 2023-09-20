Украинские союзники поддержали иск против России в суде Гааги о геноциде, — СМИ

Украина заявляла, что рисков геноцида на востоке Украины с 2014 года не было, а с февраля 2022 года они возросли.

Related video

Более десятка европейских государств, а также Австралия и Канада поддержали обжалование Украиной дела по обвинению России в злоупотреблении Конвенцией о геноциде, чтобы создать предпосылки для вторжения на территорию Украины. Об этом 20 сентября сообщает Reuters.

Недавно Россия попросила суд закрыть дело. Представители страны-агрессора заявили, что юридические аргументы Киева были "безнадежно несовершенными". Москва как будто не ссылалась на договор, который касается геноцида, когда использовала термин "геноцид".

Около 32 государств поддержали украинскую позицию и обратились в суд, чтобы инстанция и в дальнейшем рассмотрела дело по существу и признала, что Россия должна выплатить соответствующие репарации. Украина заявила, что рисков геноцида на востоке не было. С 2014 года государство защищало свои территории от поддерживаемых Россией наемников.

Иск Украины к РФ о геноциде

Украина обратилась с соответствующим иском в Международный суд ООН через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабную войну 24 февраля прошлого года. Киев утверждал, что РФ злоупотребляет Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, которая была принята после завершения Второй мировой войны, поскольку россияне указали, что вторжение было оправданным для прекращения предполагаемого геноцида на востоке Украины.

Около 150 государств решили подписать Конвенцию и поэтому заинтересованы в том, как ее должен толковать суд. Беспрецедентное количество стран вмешалось в это дело Международного суда, демонстрируя сильную поддержку Украины.

Напомним, 3 августа стало известно, что Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Следователи устанавливают обстоятельства относительно незаконной депортации детей, но и других преступлений.