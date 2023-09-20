Українські союзники підтримали позов проти Росії у суді Гааги щодо геноциду, – ЗМІ

Україна заявляла, що ризиків геноциду на сході України з 2014 року не було, а з лютого 2022 року вони зросли.

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Понад десяток європейських держав, а також Австралія та Канада підтримали оскарження Україною справи за звинуваченням Росії у зловживанні Конвенцією стосовно геноциду, щоб створити передумови для вторгнення на територію України. Про це 20 вересня повідомляє Reuters.

Нещодавно Росія попросила суд закрити справу. Представники країни-агресорки заявили, що юридичні аргументи Києва були "безнадійно недосконалими". Москва наче не посилалася на договір, який стосується геноциду, коли використовувала термін "геноцид".

Близько 32 держав підтримали українську позицію та звернулися до суду, щоб інстанція й надалі розглянула справу по суті і визнала, що Росія повинна виплатити відповідні репарації. Україна заявила, що ризиків геноциду на сході не було. З 2014 року держава захищала свої території від підтримуваних Росією найманців.

Позов України до РФ щодо геноциду

Україна звернулася з відповідним позовом до Міжнародного суду ООН за кілька днів після того, як Росія почала повномасштабну війну 24 лютого минулого року. Київ стверджував, що РФ зловживає Конвенцією ООН про геноцид 1948 року, як була ухвалена після завершення Другої світової війни, оскільки росіяни вказали, що вторгнення було виправданим для припинення ймовірного геноциду на сході України.

Близько 150 держав вирішити підписати Конвенцію і тому зацікавлені в тому, як її має тлумачити суд. Безпрецедентна кількість країн втрутилася в цю справу Міжнародного суду, демонструючи сильну підтримку України.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Міжнародний суд у Гаазі може видати новий ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Слідчі встановлюють обставини стосовно незаконної депортації дітей, але й інших злочинів.