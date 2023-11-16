"Абсурд и провокация": в Китае возмутились из-за того, что Байден назвал Си "диктатором"

По словам журналистов, высказывание Джо Байдена может подорвать договоренности, достигнутые на четырехчасовых переговорах с Си Цзиньпином в США.

В Китае вызвало недовольство заявление президента США Джо Байдена, в котором он охарактеризовал китайского лидера Си Цзиньпина как диктатора. Это может повлиять на текущие переговоры, проходящие в Сан-Франциско. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации издания, Министерство иностранных дел Китая выразило негодование в связи с высказыванием Байдена. Представители китайского внешнеполитического ведомства охарактеризовали заявление президента США как "абсурдно" и "провокация".

По мнению Bloomberg, высказывания Байдена могут подорвать достигнутые соглашения на четырехчасовых переговорах с Си Цзиньпином в США. Согласно заявлению американской стороны, лидеры договорились о совместной борьбе с распространением химических веществ-прекурсоров фентанила, восстановлении высокоуровневых военных контактов и установлении механизма прямых телефонных звонков между лидерами для разрешения любых недоразумений.

Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином "очень конструктивными и продуктивными".

После переговоров с китайским лидером президент США дал пресс-конференцию, во время которой у него спросили, будет ли он и дальше считать Си Цзиньпина диктатором.

"Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего", — ответил Байден.

Ранее сообщалось, что Джо Байден впервые за год встретился с Си Цзиньпином. По словам китайского генсека, отношения США и Китая — самые важные двусторонние отношения в мире, которые следует рассматривать в более широком контексте.