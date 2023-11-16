Венгрия снова "не готова" к заявке Швеции в НАТО, — СМИ

Эксперты считают, что Будапешт, в отличие от Турции, стал проблемой НАТО относительно расширения Североатлантического альянса, а также поддержки Украины.

Парламент Венгрии в очередной раз отложил заявку Швеции на вступление в НАТО, несмотря на все предыдущие заверения решить этот вопрос без проблем. Об этом сообщает 16 ноября Euractiv.

Депутат Государственного собрания Аньес Вадаи сообщила в среду, 15 ноября, что данного вопроса нет в предстоящей повестке дня парламентской сессии.

Вместе с тем, как отмечает издание, премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что одобрение Венгрией заявки Швеции путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

"В последнее время голосование несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками", — отмечает Euractiv.

Однако шведское правительство уверено, что со стороны Венгрии не будет препятствий.

"Мы не обсуждали это сегодня, но посыл всегда был одним и тем же: Венгрия не должна быть последней страной, которая ратифицирует шведскую заявку", — заявил в Брюсселе 14 ноября министр обороны Швеции Пол Йонсон.

На самом деле, Будапешт, в отличие от Турции, стал проблемой НАТО относительно расширения Альянса и поддержки Украины.

"Венгрия подверглась критике за расширение своих энергетических связей с Москвой, в то время как война в Украине все еще продолжается, неоднократно призывая к миру, требуя от Киева высоких стандартов защиты меньшинств в обмен на создание Совета НАТО-Украина и приостановив выплату денежных средств ЕС", — констатирует Euractiv.

Позиция Турции относительно членства Швеции в НАТО

В Анкаре в этом вопросе наблюдается прогресс: парламентский комитет по иностранным делам должен проголосовать по этому вопросу в четверг, 16 ноября. Тогда ратификация турецким парламентом может пройти быстро.

Как стало известно Euractiv, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует передать положительные новости в Берлин в пятницу, 17 ноября, где он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Вступление Швеции в НАТО — что происходит

Как отмечает издание, прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на членство в НАТО. Несмотря на обещание Будапешта, что Венгрия не будет последней, кто ратифицирует заявку Швеции, сегодня это не кажется достоверным, поскольку Турция реально приближается к одобрению.

Ранее Швеция планировала вступить в Альянс вместе с Финляндией, подчеркивает Euractiv.

"Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину", — замечают эксперты.

Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года. Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Напомним, Фокус сообщал, что в сентябре 2023 года украинские пилоты прошли подготовку на шведских истребителях Gripen. Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

Ранее Фокус писал о том, что тестирование украинскими летчиками шведских истребителей Gripen является одним из трех шагов для получения Украиной самолетов.