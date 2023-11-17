Мощное землетрясение на Филиппинах: магнитуда толчков составляет 7,2 (инфографика)

По словам ученых, Филиппины расположены на так называемом Огненном кольце — поясе вулканов, окружающем Тихий океан, который подвержен очень высокой сейсмической активности.

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу, 17 ноября, после 16:00 на Филиппинах, вызвав опасения, что разрушения могут нанести ущерб всему региону. Об этом сообщает Mirror.

Эпицентр подземных толчков, как информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, находился на острове Минданао, в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Всего же на этом втором по величине острове Филиппин проживает около 26 миллионов человек.

Пока конкретных сообщений о пострадавших и разрушениях нет, угрозу цунами не объявляли. Существуют лишь расхождения в размерах землетрясения: Немецкий исследовательский центр геонаук считает, что его сила составила 6,9 баллов, а Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что магнитуда достигла 7,2. Очаг залегал на глубине 78 километров.

Вместе с тем директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) Тересито Баколкол заявила, что в результате последнего толчка ожидается как материальный ущерб, так и дальнейшие толчки. Сейсмологическое агентство Филиппин сообщило, что землетрясение длилось несколько секунд, и посоветовало жителям быть готовыми к новым толчкам и разрушениям, учитывая, что Филиппины расположены на так называемом Огненном кольце — поясе вулканов, окружающем Тихий океан, который подвержен сейсмической активности.

Активные и потенциально активные вулканы Филиппин: Инфографика Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Фото: Скриншот

Почему на Филиппинах так много землетрясений

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, с 1600-х до начала 2000-х годов здесь происходит около 100-150 землетрясений в год (с магнитудой 4,0 и выше).

В районе, получившем название Огненное кольцо, очень много вулканов и соответственно землетрясений — 75% всех вулканов на планете. Здесь тектонические плиты перекрываются на сходящихся границах, называемых зонами субдукции.

Инфографика Википедии Фото: Википедия

"То есть плита, находящаяся под ней, отталкивается вниз или погружается плитой наверху. Когда порода погружается, она плавится и становится магмой. Обилие магмы так близко к поверхности Земли приводит к созреванию условий для вулканической активности. Этот участок Огненного кольца представляет собой трансформную границу, где плиты движутся в сторону друг от друга. Этот тип границы порождает большое количество землетрясений, поскольку напряжение в земной коре постоянно нарастает", — поясняет National Geographic.

Напомним, в море Банда (Индонезия) 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1. Первоначально мощность землетрясения была определена на уровне 6,9 балла.

Кроме того, в октябре в результате землетрясения в Марокко погибло более 2100 человек. Марокканские власти заявили, что приняли помощь только от четырех иностранных государств, хотя многие другие страны также заявили, что готовы прислать спасателей.

Ранее Фокус писал о двух землетрясениях за одно утро в Непале. Подземные толчки спровоцировали оползень, который заблокировал автомагистраль.

Напомним, из-за череды землетрясений проснулся крупнейший вулкан Италии. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

Также Фокус писал, что сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру. По словам сейсмолога-самоучки Фрэнка Хугербитса из Нидерландов, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.