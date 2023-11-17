Мощное землетрясение на Филиппинах: магнитуда толчков составляет 7,2 (инфографика)
По словам ученых, Филиппины расположены на так называемом Огненном кольце — поясе вулканов, окружающем Тихий океан, который подвержен очень высокой сейсмической активности.
Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу, 17 ноября, после 16:00 на Филиппинах, вызвав опасения, что разрушения могут нанести ущерб всему региону. Об этом сообщает Mirror.
Эпицентр подземных толчков, как информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, находился на острове Минданао, в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тысяч человек. Всего же на этом втором по величине острове Филиппин проживает около 26 миллионов человек.
Пока конкретных сообщений о пострадавших и разрушениях нет, угрозу цунами не объявляли. Существуют лишь расхождения в размерах землетрясения: Немецкий исследовательский центр геонаук считает, что его сила составила 6,9 баллов, а Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что магнитуда достигла 7,2. Очаг залегал на глубине 78 километров.
Вместе с тем директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) Тересито Баколкол заявила, что в результате последнего толчка ожидается как материальный ущерб, так и дальнейшие толчки. Сейсмологическое агентство Филиппин сообщило, что землетрясение длилось несколько секунд, и посоветовало жителям быть готовыми к новым толчкам и разрушениям, учитывая, что Филиппины расположены на так называемом Огненном кольце — поясе вулканов, окружающем Тихий океан, который подвержен сейсмической активности.
Почему на Филиппинах так много землетрясений
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, с 1600-х до начала 2000-х годов здесь происходит около 100-150 землетрясений в год (с магнитудой 4,0 и выше).
В районе, получившем название Огненное кольцо, очень много вулканов и соответственно землетрясений — 75% всех вулканов на планете. Здесь тектонические плиты перекрываются на сходящихся границах, называемых зонами субдукции.
"То есть плита, находящаяся под ней, отталкивается вниз или погружается плитой наверху. Когда порода погружается, она плавится и становится магмой. Обилие магмы так близко к поверхности Земли приводит к созреванию условий для вулканической активности. Этот участок Огненного кольца представляет собой трансформную границу, где плиты движутся в сторону друг от друга. Этот тип границы порождает большое количество землетрясений, поскольку напряжение в земной коре постоянно нарастает", — поясняет National Geographic.
Напомним, в море Банда (Индонезия) 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1. Первоначально мощность землетрясения была определена на уровне 6,9 балла.
Кроме того, в октябре в результате землетрясения в Марокко погибло более 2100 человек. Марокканские власти заявили, что приняли помощь только от четырех иностранных государств, хотя многие другие страны также заявили, что готовы прислать спасателей.
Ранее Фокус писал о двух землетрясениях за одно утро в Непале. Подземные толчки спровоцировали оползень, который заблокировал автомагистраль.
Напомним, из-за череды землетрясений проснулся крупнейший вулкан Италии. Жителей предупредили о возможной эвакуации.
Также Фокус писал, что сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру. По словам сейсмолога-самоучки Фрэнка Хугербитса из Нидерландов, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.