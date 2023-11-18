Звезда польского Щецина: уличный кот Гацек нашел новый дом (видео)

Большую часть жизни черно-белый кот жил в деревянном ящике на улице Кашубской, прохожие периодически подкармливали его. Животное стало популярным благодаря видео местного издания и теперь любители кошек едут со всей Европы, чтобы увидеть Гацека.

Черно-белый бездомный кот по кличке Гацек, ставший достопримечательностью польского города Щецин, нашел себе новый дом. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Многие годы Гацек жил в деревянном ящике на улице Кашубской и обращал на себя внимание прохожих. Кот стал знаменитым в 2020 году после видео издания wSzczecinie. Путешественники специально наведывались в Щецин, чтобы лично встретиться с "королем Кашубской улицы", отмечает издание.

Туристы приезжают в Щецин из разных стран, чтобы увидеть кота Гацека

Любители кошек едут со всей Европы, чтобы увидеть Гацека. Один из туристов рассказал, что приехал из Осло в Щецин, чтобы встретиться с котом.

"Как и ожидалось, он не обратил на меня никакого внимания. Такая реакция животного сделало мой опыт еще полезнее. Если бы я захотел пообедать с кем-нибудь, я бы прилетел сюда снова на встречу с Гацеком", — рассказывал мужчина.

Местные жители недавно беспокоились по поводу здоровья кота из-за того, что его слишком много угощали туристы. Городская ассоциация защиты животных даже провела ему курс лечения. В сентябре ветеринары сказали, что Гацек чувствует себя очень хорошо и нашел новый дом.

"Я больше не Гацек, теперь зовите меня Джордж…. Джордж Клуни в кошачьей версии, я в хорошей форме и меня это устраивает: свободно бегаю по лестницам и столам", — сообщила группа защиты животных.

Напомним, что в Днепре кота взяли на работу в исторический музей. Животное будет отгонять мышей от экспонатов.

Фокус ранее писал, как во Львове кот закрыл на балконе свою 65-летнюю хозяйку. Женщина несколько часов ждала помощи соседей и полиции.