Товстий чорно-білий кіт став туристичною пам'яткою польського Щецина (відео)

10-річний Гацек дозволяє туристам годувати себе та гладити.

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Чорно-білий бездомний кіт на прізвисько Гацек — мабуть, найвідоміший туристичний об'єкт міста Щецин на північному заході Польщі, і багато туристів замість відвідування музеїв і пам'яток поспішають скоріше побачити цю тварину, пише Notes From Poland. Понад 1000 відгуків Google дали тварині майже ідеальну середню оцінку 4,9 із 5 зірок.

Гацек (чиє ім'я в перекладі з польської означає "вухата летюча миша") — бездомний кіт, який уже багато років живе в загоні на вулиці Кашубській у Щецині. Вперше про тварину дізналися у 2020 році після того, як місцеве видання wSzczecinie зазначило, що "король вулиці Кашубської" почав завойовувати шанувальників, у тому числі відвідувачів із сусідньої Німеччини, після публікації відео про нього, яке зараз набрало 4,5 мільйона переглядів на Facebook і YouTube.

Кіт спочатку виявляв увагу до туристів, дозволяючи себе гладити й пригощати, завдяки чому він, окрім популярності, набрав ще й зайві кілограми. Деякі люди турбуються за його безпеку та критикують тих, хто довів його до ожиріння.

Але, схоже, "королю вулиці Кашубської" подобається жити у своєму дерев'яному ящику біля магазину, власники якого піклуються про нього. Біля його будинку є знак, що закликає перехожих не гладити його, коли він спить, і почастувати його чимось смачненьким, залишивши пакет із частуванням, яке йому потім дадуть його опікуни. Зі свого боку, міський притулок для тварин закликав людей не годувати його.

За словами місцевих жителів і туристів, Гацек "фантастично красивий і чудовий хлопець", але має схильність дряпати або красти їжу, коли він у поганому настрої.

Популярність Гацека продовжує зростати, і багато оглядачів Google відзначають, що вони приїхали з усієї Польщі та навіть з-за кордону, щоб побачити його.

"Варто їхати три години, щоб почуватися проігнорованим ним. Рекомендую", "Я прилетів із Осло транзитом до Гданська, щоб побачити Гацека. Як і очікувалося, він не звернув на мене жодної уваги, що зробило досвід цілком корисним", — пишуть відгуки.

Гацек має свою сторінку в Instagram.

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