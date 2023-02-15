Розкішні та величезні. Топ 7 найбільших порід кішок

Кожна з порід має свої особливості, які роблять її неповторною.

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Великі породи кішок зачаровують не лише своїми розмірами, але й грацією, не поступаючись у цьому дрібнішим родичам. На відміну від своїх побратимів із меншими параметрами велетні котячого світу потребують простору, тому їх краще заводити тим, хто має великі квартири чи будинки з двором. В іншому випадку така тварина страждатиме від нестачі простору. Фокус дізнався, які породи кішок вважаються найбільшими, і пропонує ознайомитися з ними та нашим читачам.

Саванна

Саванна наразі є рекордсменом найвищої породи домашніх кішок, її ріст становить 43,5 см від плеча до п'ят. Але це — не єдина причина, через яку вони потрапили до списку. Вага деяких особин перевищує 15 кг. Однак із саваннами все залежить від того, наскільки близько вони пов'язані зі своїми дикими предками-сервалами. F1 і F2 (батьки сервалів або дідусі та бабусі) є найбільшими, а наступні покоління швидко повертаються до більш нормальних розмірів домашніх кішок.

Перша саванна, гібрид африканського сервала та домашнього перського кота, була виведена у 1986 році американською заводчицею Джуді Френк. Бажаючи вивести породу, в якій би поєднувалася грація дикої тварини та прив'язаність домашньої, вона попросила у своєї знайомої Сьюзі Вуд самця африканського сервала, щоб спробувати пов'язати його із сіамською кішкою. 7 квітня 1986 року на світ з'явилися перші представники породи саванна — два довгоногі плямисті кошеня. Самку заводчиця подарувала господині сервала, і через три роки, після в'язки з ангорським котом, вона народила плямистих кошенят, які стали еталоном породи. Порода дуже швидко стала популярною та була прийнята асоціаціями заводчиків у середині 1990-х років.

Мейн-кун

Багато хто вважає мейн-кунів найбільшою зі справжніх домашніх порід (вони не є гібридами диких кішок) через їхнє довге тіло і відносно велику вагу. Мейн-куни можуть бути понад метр у довжину від носа до кінчика хвоста і важити понад 11 кг, хоча набагато частіше зустрічається вага майже 8 кг. Повного розміру ці тварини досягають через 3-5 років.

Порода була виведена у Новій Англії. Мейн-куни популярні не лише завдяки ефектному зовнішньому вигляду (виразні очі, великі вуха, волохата шерсть), але й славляться своєю доброзичливістю і привітністю. Вони люблять проводити час із господарем, ладнають із собаками та дітьми, проте при цьому зберігають незалежність і самостійність.

Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова кішка багато в чому схожа на мейн-куна, вони мають спільну рису — відносно великий розмір. Вага "норвежців" може досягати 10 кг. Ця порода ніколи не втрачала свого коріння. У глибині душі вона все ще мисливець: любить полювати на іграшки, наче вони справжні. У неї сильне почуття території, яку кішка обходжує по кілька разів на день, щоб переконатися, що все гаразд. Незважаючи на значний розмір, це ласкава і доброзичлива тварина. Вона цінує похвалу та любить спілкуватися зі своїми господарями. З неї виходить хороший друг, і щойно "норвежець" визнає свою людину, між ними встановлюється тісний особистий зв'язок.

Регдол

Кішки породи регдол великі, мускулисті, дуже пухнасті й можуть важити до 9 кг, що забезпечує їм місце у списку велетнів. Перші кошенята породи регдол народилися в Каліфорнії в 1960-х роках. Ймовірно, вони з'явилися внаслідок схрещування білої самки перської кішки та бірманського самця. Особливість цієї породи в лагідності — на руках у людини кішка стає розслабленою і гнучкою, як лялька (ragdoll). Тому вони й одержали таку назву. Вважається, що це найбільш незворушна з усіх порід домашніх кішок. Тварини мають врівноважений характер, невибагливі, воліють підлаштовуватися під обставини.

Хайленд

Хайленд — порода, яка нині знаходиться в розробці, але вона вже має стати однією з найбільших. Ці кішки можуть важити до 11 кг і бувають короткошерстими та довгошерстими, а їх найбільш характерною рисою є вільно закручені вуха. Вони ніжні, добрі й із задоволенням муркотять своїм господарям. Також ці кішки слухняні та зовні дуже привабливі. Дивлячись на симпатичних довгошерстих представників породи, їх одразу хочеться погладити. Приваблює в кішках як мила зовнішність, так і характер тварини. Від своїх предків скоттіш-фолдів вони запозичили аристократичність у поведінці та вихованість. Прояви агресії та запальність їм не властиві.

Британська короткошерста

Найменша у списку — британська короткошерста. Британські короткошерсті породи походять від домашніх кішок Римської імперії, які відрізнялися своїми мисливськими здібностями та силою. Проте їхні сучасники стали дещо неповороткими. Ці красиві великі кішки можуть важити понад 8 кг і користуються величезною популярністю у Великій Британії та й в усьому світі. Одна з перших породистих кішок, британська короткошерста, розводиться уже понад 100 років. Представники цієї породи популярні завдяки тому, що легко пристосовуються, прив'язуються до власників і дуже лагідні. Вони товариські та легко уживаються з домочадцями й іншими домашніми тваринами. Проте британці не люблять, коли їх носять на руках.

Чаузі

Чаузі — ще одна домашня кішка з диким корінням, у якої довге тіло і не менш довгі ноги. Вона входить до списку найдорожчих та екзотичних порід. Предком дикої кішки чаузі є кішка з джунглів, але більшість чаузі, які купують і продають сьогодні, розділені багатьма поколіннями, тому мають темперамент домашньої кішки з трохи дикішим виглядом. Вони дивним чином поєднують комунікабельність та незалежність, і це надає їм особливої чарівності. Представники породи чудово уживаються з іншими вихованцями, за винятком декоративних гризунів і птахів.

Активні тварини легко подружаться з дітьми, але врахуйте, що близькі родичі диких котів можуть проявити характер при необережному поштовху. Вони можуть важити понад 11 кг.

Раніше Фокус писав про те, які породи кішок найкраще підходять як компаньйони для людей похилого віку.