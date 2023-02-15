Роскошные и огромные. Топ-7 самых больших пород кошек

Каждая из пород обладает своими особенностями, которые делают ее неповторимой.

Related video

Крупные породы кошек завораживают не только своими размерами, но и грацией, не уступая в этом более мелким сородичам. В отличие от своих собратьев с меньшими параметрами великаны кошачьего мира нуждаются в просторе, поэтому их лучше заводить тем, у кого большие квартиры или дома со двором. В противном случае такое животное будет страдать от нехватки пространства. Фокус узнал, какие породы кошек считаются самыми крупными, и предлагает ознакомиться с ними и нашим читателям.

Саванна

Саванна в настоящее время является рекордсменом самой высокой породы домашних кошек, ее рост составляет 43,5 см от плеча до пят. Но это – не единственная причина, по которой они попали в список. Вес некоторых особей превышает 15 кг. Однако с саваннами все зависит от того, насколько близко они связаны со своими дикими предками-сервалами. F1 и F2 (родители сервалов или дедушки и бабушки) являются самыми крупными, а последующие поколения быстро возвращаются к более нормальным размерам домашних кошек.

Первая саванна, гибрид африканского сервала и домашнего персидского кота, была выведена в 1986 году американской заводчицей Джуди Фрэнк. Желая вывести породу, в которой бы сочеталась грация дикого животного и привязанность домашнего, она попросила у своей знакомой Сьюзи Вуд самца африканского сервала, чтобы попробовать повязать его с сиамской кошкой. 7 апреля 1986 года на свет появились первые представители породы саванна – два длинноногих пятнистых котенка. Самку заводчица подарила хозяйке сервала, и через три года, после вязки с ангорским котом, она родила пятнистых котят, ставших эталоном породы. Порода очень быстро стала популярной и была принята ассоциациями заводчиков в середине 1990-х годов.

Мейн-кун

Многие считают мейн-кунов самой крупной из настоящих домашних пород (они не являются гибридами диких кошек) из-за их длинного тела и относительно большого веса. Мейн-куны могут быть более метра в длину от носа до кончика хвоста и весить свыше 11 кг, хотя гораздо чаще встречается вес около 8 кг. Полного размера эти животные достигают через 3-5 лет.

Порода была выведена в Новой Англии. Мейн-куны популярны не только благодаря эффектному внешнему виду (выразительные глаза, большие уши, лохматая шерсть), но и славятся своей доброжелательностью и приветливостью. Они любят проводить время с хозяином, ладят с собаками и детьми, однако при этом сохраняют независимость и самостоятельность.

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка во многом похожа на мейн-куна, у них есть общая черта – относительно крупный размер. Вес "норвежцев" может достигать 10 кг. Эта порода никогда не теряла своих корней. В глубине души она все еще охотник: любит охотиться на игрушки, словно они настоящие. У нее сильное чувство территории, которую кошка обхаживает по несколько раз в день, чтобы убедиться, что все в порядке. Несмотря на внушительный размер, это ласковое и доброжелательное животное. Она ценит похвалу и любит общаться со своими хозяевами. Из нее получается хороший друг, и как только "норвежец" признает своего человека, между ними установится тесная личная связь.

Рэгдолл

Кошки породы рэгдолл большие, мускулистые, очень пушистые и могут весить до 9 кг, что обеспечивает им место в списке великанов. . Первые котята породы рэгдолл родились в Калифорнии в 1960-х годах. Вероятно, они появились в результате скрещивания белой самки персидской кошки и бирманского самца. Особенность этой породы в ласковости – на руках у человека кошка становится расслабленной и гибкой, как тряпичная кукла (ragdoll). Поэтому они и получили такое название. Считается, что это – наиболее невозмутимая из всех пород домашних кошек. Животные обладают уравновешенным характером, нетребовательны, предпочитают подстраиваться под обстоятельства.

Хайленд

Хайленд – порода, которая в настоящее время находится в разработке, но она уже должна стать одной из самых крупных. Эти кошки могут весить до 11 кг и бывают короткошерстными и длинношерстными, а их наиболее отличительной чертой являются свободно закрученные уши. Они нежны, добры и с удовольствием мурлыкают своим хозяевам. Также эти кошки послушны и внешне очень привлекательны. Глядя на симпатичных длинношерстных представителей породы, их сразу хочется погладить. Привлекает в кошках не только милая внешность, но и характер животного. От своих предков скоттиш-фолдов они позаимствовали аристократичность в поведении и воспитанность. Проявления агрессии и вспыльчивость им не свойственны.

Британская короткошерстная

Самая маленькая в списке – британская короткошерстная. Британские короткошерстные породы произошли от домашних кошек Римской империи, которые отличались своими охотничьими способностями и силой. Однако их современники стали несколько неповоротливыми. Эти красивые большие кошки могут весить более 8 кг и пользуются огромной популярностью в Великобритании и во всем мире. Одна из первых породистых кошек, британская короткошерстная, разводится уже более 100 лет. Представители этой породы популярны благодаря тем, что легко приспосабливаются, привязываются к владельцам и очень ласковые. Они общительные и легко уживаются с домочадцами и другими домашними животными. Однако британцы не любят, когда их носят на руках.

Чаузи

Чаузи – еще одна домашняя кошка с дикими корнями, у которой длинное тело и не менее длинные ноги. Она входит в список самых дорогих и экзотичных пород. Предком дикой кошки чаузи является кошка из джунглей, но большинство чаузи, покупаемых и продаваемых сегодня, разделены многими поколениями, поэтому имеют темперамент домашней кошки с немного более диким видом. Они удивительным образом сочетают коммуникабельность и независимость, и это придает им особое очарование. Представители породы прекрасно уживаются с другими питомцами, за исключением декоративных грызунов и птиц.

Активные животные легко подружатся с детьми, но учтите, что особо близкие родственники диких котов могут проявить характер при неосторожном толчке. Они могут весить более 11 кг.

Ранее Фокус писал о том, какие породы кошек лучше всего подходят в качестве компаньонов для пожилых людей.