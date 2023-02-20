Толстый черно-белый кот стал туристической достопримечательностью польского Щецина (видео)

10-летний Гацек позволяет туристам кормить себя и гладить.

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Черно-белый бездомный кот по кличке Гацек – пожалуй, самый известный туристический объект города Щецин на северо-западе Польши, и многие туристы вместо посещения музеев и достопримечательностей спешат поскорее увидеть это животное, пишет Notes From Poland. Более 1000 отзывов Google дали животному почти идеальную среднюю оценку 4,9 из 5 звезд.

Гацек (чье имя в переводе с польского означает "ушастая летучая мышь") – бездомный кот, который уже много лет живет в загоне на улице Кашубской в Щецине. Впервые о животном узнали в 2020 году после того, как местное новостное издание wSzczecinie отметило, что "король улицы Кашубской" начал привлекать поклонников, в том числе посетителей из соседней Германии, после публикации видео о нем, которое сейчас набрало 4,5 миллиона просмотров на Facebook и YouTube.

Кот изначально проявлял внимание к туристам, позволяя себя гладить и угощать, благодаря чему он, кроме популярности, набрал еще и лишние килограммы. Некоторые люди беспокоятся за его безопасность и критикуют тех, кто довел его до ожирения.

Но, похоже, "королю улицы Кашубской" нравится жить в своем деревянном ящике возле магазина, владельцы которого заботятся о нем. Возле его дома есть знак, призывающий прохожих не гладить его, когда он спит, и угостить его чем-нибудь вкусненьким, оставив пакет с угощением, которое ему потом дадут его опекуны. В свою очередь городской приют для животных призвал людей не кормить его.

По словам местных жителей и туристов, Гацек "фантастически красивый и превосходный парень", но у него есть склонность царапать или воровать еду, когда он в плохом настроении.

Известность Гацека продолжает расти, и многие обозреватели в Google отмечают, что они приехали со всей Польши и даже из-за границы, чтобы увидеть его.

"Стоило ехать три часа, чтобы почувствовать себя проигнорированным им. Рекомендую", "Я прилетел из Осло транзитом в Гданьск, чтобы увидеть Гацека. Как и ожидалось, он не обратил на меня никакого внимания, что сделало опыт полностью полезным", – пишут в отзывах.

У Гацека есть своя страница в Instagram.

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