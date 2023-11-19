Шло из России в Турцию: в Черном море после шторма пропало без вести судно с экипажем

На борту грузового судна перевозили в Турцию груз ферросплавов, закупленных в России.

В Турции бушует шторм и уже пострадало несколько кораблей. А одно, как сообщают местные СМИ, пропало без вести. Турецкое грузовое судно Kafkametler следовало из российского порта Темрюк с грузом ферросплавов, подало сигнал бедствия еще утром у города Эрегли и больше связаться с ним не удалось. Об этом сообщает TRT Haber.

Судно Kafkametler подал сигнал бедствия в 10:29 утра (07:29 по Гринвичу), сообщили в подразделении министерства транспорта, добавив, что последний сигнал оно подал у северо-западного города Эрегли. На борту грузового судна находятся 12 членов экипажа. С ними также связаться не удалось.

Сообщается, что капитан корабля перед инцидентом сообщил, что дрейфовал в сторону военного волнолома Эрегли.

Пропавшее судно Kafkametler Фото: marine traffic

Попытки связаться с кораблем не увенчались успехом.

Добраться до указанного места или установить тесный визуальный контакт невозможно из-за плохих погодных условий.

Поисково-спасательные работы будут продолжены с использованием воздушной и морской стихии в зависимости от погодных условий, сообщают в Главном управлении морских дел Турции.

Сильный шторм обрушился на северо-запад Турции, два прибрежных города пострадали от наводнения.

Шторм в Турции

Сообщается, что пострадали уже несколько кораблей. Сухогруз "Паллада", который следовал из Одессы, сел на мель и разломился на две части. Экипаж был эвакуирован, а части корабля выбросило на берег.

Позже сообщили о еще одном судне, которое село на мель. 13 членов экипажа были спасены.

А в Красном море йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader, заявив ранее, что будут захватывать корабли, принадлежащие владельцам из Израиля, или те, которые ходят под флагом Израиля. Но захваченный корабль, как заявил официальный Тель-Авив, был арендован японской компанией у британской компании. И на борту нет израильтян. Но в экипаже есть украинцы.