Приверженец Украины и экономист-радикал: Аргентина избрала нового президента

Хавьер Милей обещает провести потенциально болезненные реформы, которые нашли отклик у избирателей, недовольных экономическим кризисом. Политик поддержал Украину после полномасштабного вторжения ВС РФ и назвал Владимира Путина "автократом".

Во втором туре президентских выборов в Аргентине 19 ноября свыше 55% набрал экономист-либертарианец Хавьер Милей. Об этом пишет Reuters.

По итогам подсчета 86,6% голосов кандидат от либералов Милей получает 55,95%, а его соперник, кандидат от перонистов, бывший министр экономики Серхио Масса — 44,04%, то есть разница составляет около 2 миллионов голосов.

"В Аргентине сильная и прочная демократическая система. Сосуществование, диалог и уважение к миру перед лицом такого большого количества насилия и дисквалификации — лучший путь, который мы можем выбрать", — поздравил Масса конкурента и признал свое поражение.

Одним из первых, кто поздравил Милея с победой, стал Дональд Трамп. Именно с бывшим американским президентом из-за острых и неоднозначных высказываний и сравнивают нового лидера Аргентины. Трамп заявил, что Милею под силу сделать из Аргентины "великую страну".

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан поздравил Милея с избранием "и народ Аргентины за проведение свободных и справедливых выборов", пишет ВВС.

Лидеры Южной Америки также прокомментировали победу Милея, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва написал, что Аргентина — "великая страна и заслуживает всего нашего уважения".

В должность новый президент вступит 10 декабря. Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что готов начать передачу дел новому лидеру, но с победой его поздравлять не стал.

Основные взгляды нового президента

Хавьер Милей — правый либертарианец с радикальными взглядами, обещающий, по мнению экспертов La Razon, исправить пострадавшую от трехзначной инфляции экономику страны, остановить надвигающуюся рецессию и растущую бедность.

"Сегодня начинается восстановление Аргентины. Сегодня начинается конец упадка Аргентины… Аргентина вернется на свое место в мире, которое она никогда не должна была потерять. Мы будем работать бок о бок со всеми странами свободного мира, чтобы помочь построить лучший мир", — сказал Милей в победной речи перед сторонниками в Буэнос-Айресе.

Милей выступает за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля и категорически против вступления Аргентины в БРИКС.

Для решения экономических проблем Милей, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы. При этом он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту песо на доллар США.

"Милей — не обычный консерватор. Он радикально выступает против абортов, поддерживает однополые браки, и, несмотря на то, что объявляет себя католиком, у него есть одна из любимых мишеней — его соотечественник Папа Франциск. Он обвиняет его в том, что тот является "иезуитом, пропагандирующим коммунизм", и даже в том, что он "представитель лукавого на земле", — пишет La Razon.

Хавьер Милей и Украина

Новый президент Аргентины поддерживает Украину — 1 марта 2022 года, через несколько дней после вторжения России, он присутствовал на 140-м открытии сессий Национального Конгресса с украинским флагом в руках.

"Я принес украинский флаг в основном потому, что те из нас, кто поддерживает идеи свободы, не могут терпеть или поддерживать вторжение подобно тому, какое Россия сделала в Украине", — заявил новоизбранный президент в интервью The Economist.

Он выразил готовность встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в первые месяцы своего пребывания на посту, а диктатора Путина назвал "автократом".

Милей отмечал, что "если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение РФ в Украину".

Кто такой Хавьер Милей?

Милей, 53-летний экономист, главное послание которого с поразительной скоростью проникло среди аргентинского электората, уставшего от многих лет экономического кризиса, инфляции, неэффективности и коррупции традиционных партий, пишет Reuters.

Будущий президент учился в католической школе в жилом районе на окраине Буэнос-Айреса. Окончил экономический факультет частных университетов в Буэнос-Айресе. Именно там он пришел к выводу, что все национальные проблемы, которые государство не смогло решить, могут быть исправлены действием рынка. Милей — ярый сторонник экономического либерализма и финансового консерватизма, решительно выступает против социализма и коммунизма, критикуя их как насильственные системы, порождающие нищету и голод.

Однако Милея на самом деле ждут огромные проблемы. Ему придется иметь дело с пустой казной правительства и центрального банка, с программой долга перед МВФ в 44 миллиарда долларов, инфляцией, приближающейся к 150%, и ошеломляющим набором мер контроля за движением капитала. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности.

Напомним, Фокус писал, что Аргентина ищет новые истребители для собственных Воздушных сил. Китай предлагает истребители JF-17 прямо с конвейера, а США подержанные F-16 из Дании.

Кроме того, ранее Фокус сообщал, что миграционные службы Аргентины обеспокоены количеством россиянок, которые прибывают в страну на последних месяцах беременности.