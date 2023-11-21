"Поставил в неловкое положение": в ISW проанализировали приглашение Путина в Чечню

По словам экспертов, Владимир Путин попал в затруднительное положение, ведь он либо игнорирует приглашение и рискует поставить Кадырова в пренебрежительном свете, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он подвергается давлению главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Владимира Путина посетить свою республику. Этот жест Кадырова можно интерпретировать как попытку завоевать благосклонность своих избирателей. Об этом сообщили в отчете ISW.

Вместе с тем, данными действиями глава Чечни создал некоторые трудности для российского президента. Путин не дал четкого ответа относительно своего намерения посетить республику.

Эксперты из Института изучения войны в США подчеркнули, что Рамзан Кадыров продолжает стремиться к активному выделению себя в российском информационном пространстве. Также отмечается, что он нарушает установленные нормы взаимоотношений между руководителями субъектов или регионов России и президентом Путиным.

Эксперты отметили, что в ходе видеоконференции, посвященной обновлению парка общественного транспорта в российских регионах, Рамзан Кадыров публично пригласил президента Путина посетить Чечню.

Кадыров выразил Путину обеспокоенность высказываниями чеченских старейшин, которые, по его словам, "ругались" из-за того, что Путин долго не посещал Чечню. В ответ, Путин избежал прямого ответа на приглашение, вместо этого благодарил Кадырова и народ Чечни за их усилия в трудной задаче по восстановлению республики, как отмечается в отчете Института изучения войны.

В Институте изучения войны подчеркнули, что публичное приглашение Кадыровым Путина, не посещавшего Чечню с 2011 года, поставило диктатора в затруднительное положение. Ведь он либо игнорирует приглашение и рискует поставить Кадырова в пренебрежительном свете, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он подвергается давлению главы Чечни.

Напоследок в ISW отметили, что этот скрытый завуалированный вызов Путину на публичном форуме необычен и является явной попыткой "информационного позерства" со стороны Кадырова, который недавно пытался уравновесить очевидное желание заслужить Путина, одновременно обращаясь к чеченским избирателям.

Напомним, что в отчете ISW за 31 октября сообщили, что антисемитские беспорядки в Дагестане и ответ руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова показывают, что российские официальные лица могут все больше быть обеспокоенными в том, что авторитарный контроль над перифериями РФ теряется.

Ранее Фокус писал, что беспорядки в аэропорту Махачкалы сыграли на руку главе Чечни Рамзану Кадырову и командиру Росгвардии Виктору Золотову.