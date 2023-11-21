"Словесное покушение": в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о ликвидации Путина

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Кремль уверен в том, что Россия в войне против Украины сможет достигнуть своих целей.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказал свою точку зрения относительно заявления президента Владимира Зеленского в публикации таблоида The Sun. Зеленский отметил право Украины на самозащиту, включая возможность ликвидации Владимира Путина, если такая возможность представится. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Украины — ред.) не получится", — сказал он.

Он также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.

Зеленский допустил ликвидацию Путина

Украина имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun от 20 ноября.

Отвечая на вопрос о том, воспользуются ли в Киеве возможностью устранить российского лидера, украинский президент заявил, что Украина имеет полное право защищать свою землю.

"Мы не верим, что Путин или Россия хотят положить конец войне. Они хотят нас убить. А мы хотим справедливости. Поэтому мы не говорим о мире любой ценой", — сказал Зеленский.

Напомним, в разговоре с журналистом Владимир Зеленский упомянул о том, в Кремле до сих пор очень хотят сместить его с поста президента. По его словам, для этого россияне готовы использовать любые методы.