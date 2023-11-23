Миграционное давление: еще одна страна готова закрыть границу с Россией

Финляндия уже заявила о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией из-за миграционного давления. В Норвегии говорят, что пока следят за ситуацией.

Власти Норвегии заявили, что готовы в случае необходимости остановить работу единого пункта пропуска "Стурскуг" на границе с Россией. Об этом на конференции сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, пишет TV2.

Собственно, из-за большого потока мигрантов Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного — Рая-Йосеппи. Сообщается, что в ноябре в Финляндию прибыло более 600 человек из России, у которых не было соответствующих проездных документов в Евросоюз.

На фоне этой ситуации журналисты спросили у премьер-министра Норвегии, готово ли королевство следовать примеру Финляндии и закрыть единый пункт пропуска с Россией. Йонас Гар Стьоре не отрицал такой возможности и сказал "если это будет нужно".

Кроме того, премьер-министра добавил, что власть мониторит ситуацию в Финляндии и Эстонии, которые недавно заявили о миграционном давлении из РФ.

Ситуация на границе с Россией: что известно

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закрывает все пункты пропуска на границе с Россией кроме одного. Причиной такого решения стал наплыв мигрантов со стороны России. В частности, в Финляндию из РФ прибывают беженцы из разных стран.

По словам министра иностранных дел Элины Валтонен, они имеют доказательства того, что мигрантов к границе доставляет пограничная служба РФ.

Ранее, а именно 16 ноября, о наплыве беженцев заявили в правительстве Эстонии. Они также обвинили Россию в помощи мигрантам добраться до границы. По словам министра внутренних дел Лаури Ляенемета, к пограничным пунктам направляются лица, которые не имеют права въезда в Шенгенскую зону.

По его словам, Российская Федерация не должна пропускать людей без соответствующих документов в ЕС, однако они это делают. Тогда же Лаури Ляенемет заявил, что из-за такой ситуации страна может закрыть некоторые пункты пропуска с Россией.

Отметим, что в апреле этого года СМИ писали о том, что из-за проблем миграции и в целях безопасности Финляндия строит на границе с Россией забор. Завершить работы планируют до конца 2026 года, а ограждение будет простираться на расстояние около 200 км.

Реакция России на закрытие пунктов пропуска

20 ноября Россия заявила о протесте финскому послу из-за решения о закрытии пунктов пропуска. По их словам, это нарушило права российских граждан.

Между тем в Кремле высказались, что "ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает", и не могут повлиять на ситуацию, ведь между Россией и Финляндией "нет диалога".

Уже через несколько дней в Министерстве иностранных дел РФ сделали новое заявление, в котором отмечалось, что такое решением о закрытии пунктов пропуска является перекладыванием ответственности на Россию, а Финляндия "неуклюже оправдывается, разогревая русофобские настроения".

Также российские СМИ сообщают, что из-за решения финляндского правительства о закрытии границы в Мурманской области, где остается единственный открытый КПП, ввели режим повышенной готовности. В частности, губернатор региона опасаются увеличения количества мигрантов в области.

Кроме того, он сказал, что на другом пункте пропуска КПП "Сала", который пока остается открытым, уже наблюдается наплыв мигрантов.

Напомним, ранее в Финляндии запретили въезд россиянам в страну на велосипедах. Такое решение приняли из-за нелегальных мигрантов, которые пытались въехать в страну.