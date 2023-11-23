Усиление пограничного контроля: ЕС отправит дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии

По мнению Frontex, внешние границы Финляндии являются границами Евросоюза, что делает их безопасность вопросом коллективной европейской заботы.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) планирует отправить 50 пограничников и других сотрудников, а также технику для усиления пограничного контроля Финляндии. Об этом 23 ноября сообщило агентство Frontex на своем сайте.

Как говорится в заявлении организации, первая группа подкрепления, в том числе патрульные автомобили, отправятся в Финляндию 29 ноября. Среди них будут офицеры пограничной охраны, специалисты по регистрации мигрантов, эксперты по документации и переводчики. Сейчас, по информации Frontex, на финских границах работают 10 офицеров этой организации в рамках совместной операции "Терра 2023".

"Участие Frontex в этой ситуации не ограничивается только мерами по охране границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу. Агентство остается глубоко преданным обеспечению того, чтобы при защите границ Европы уважались и поддерживались фундаментальные права и достоинство всех людей", — говорится в заявлении агентства.

Организация замечает, что внешние границы Финляндии, которые простираются на 1340 километров, также являются границами ЕС, что делает их безопасность вопросом коллективной европейской заботы.

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики; это демонстрация единой позиции Европейского Союза против гибридных вызовов, влияющих на одного из его членов. Это сотрудничество показывает, что перед лицом сложных пограничных проблем Европа выступает единым фронтом, предлагая поддержку через конкретные действия", — сказал исполнительный директор Frontex Ганс Лейтенс.

Ситуация на российско-финской границе

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном направлении в страну нелегальных искателей убежища без документов и в ответ решили закрыть 7 из 8 пунктов пропуска на границе.

С 25 ноября будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где мигранты смогут подать заявление о предоставлении международной защиты.

Напомним, ранее в Финляндии запретили въезд россиянам в страну на велосипедах. Такое решение приняли из-за нелегальных мигрантов, которые пытались въехать в страну.

Между тем в Кремле высказались, что "ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает", и не могут повлиять на ситуацию, ведь между Россией и Финляндией "нет диалога".

Уже через несколько дней в Министерстве иностранных дел РФ сделали новое заявление, в котором отмечалось, что такое решением о закрытии пунктов пропуска является перекладыванием ответственности на Россию, а Финляндия "неуклюже оправдывается, разогревая русофобские настроения".