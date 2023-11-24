Огонь на 200 квадратных метров: под Москвой загорелась электроподстанция (видео)

В округе начал распространяться густой дым. Спасатели для ликвидации пожара решили отключить сеть в трансформаторе, который стал очагом возгорания.

На территории московской электроподстанции "Чагино" в Люблино ночью 24 ноября произошел пожар. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Сообщается, что площадь распространения огня составила около 200 квадратных метров. По округе начал распространяться густой дым.

Немного позже появилось сообщение о том, что, чтобы потушить пожар было решено отключить сеть в трансформаторе, однако объект транзитный и на инфраструктуру Москвы не должно повлиять. Тушение пожара осложняет 20-метровая высота здания.

"До сих пор там полыхает огонь", — отметили администраторы канала.

Кроме того, опубликовано видео с места события.

Отметим, что район Люблино находится в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Люблино на карте Фото: Google Maps

Напомним, что 18 ноября сообщалось, что в Подмосковье ночью взорвали эшелон с топливом. По информации одного из телеграм-каналов, диверсия произошла всего в 30 километрах от резиденции президента Владимира Путина.