Загадочная пневмония в Китае: что известно (видео)

По мнению западных ученых, ситуация с пневмонией в Китае требует тщательного мониторинга, однако о всплеске новой глобальной болезни говорить еще рано.

На севере Китая зафиксирована вспышка так называемой недиагностированной пневмонии среди детей. При этом больные не имеют кашля и характерных симптомов этого заболевания. Об этом пишет ВВС.

С начала этой недели западные СМИ начали сообщать о волне неопределенной пневмонии у детей на севере Китая, в том числе и в Пекине. Местные органы здравоохранения признали ситуацию с больными тяжелой и говорят, что не справляются с таким наплывом, поскольку только на одну больницу в день приходится примерно более семи тысяч детей, больных именно пневмонией.

Как отмечает издание, на это обратило внимание медицинское онлайн-сообщество ProMED, которое в конце 2019 года подняло вопрос о неизвестной болезни, циркулировавшей в Ухане и впоследствии ставшей причиной пандемии COVID-19. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит Китай предоставить больше информации о случаях нового заболевания.

"Официальный Пекин ситуацию не комментирует и пытается объяснить вспышку гриппоподобных заболеваний этой зимой тем, что отменили карантин", — констатирует издание.

В связи с этим ВОЗ обнародовала 23 ноября заявление, в котором призывает Китай предоставить результаты лабораторных исследований, клиническую и эпидемиологическую информацию о недиагностированной пневмонии детей на севере Китая.

После заявления ВОЗ государственное информагентство Китая Синьхуа опубликовало статью об этой болезни, в которой представители Национальной комиссии здравоохранения заявили, что уделяют большое внимание диагностике и лечению детей с респираторными заболеваниями.

Какова ситуация сейчас

В среду, 22 ноября, ВОЗ сообщила, что в Китае действительно фиксируют потенциально тревожный всплеск респираторных заболеваний и кластеров пневмонии у детей. В то же время в организации отмечают, что пока непонятно, связаны ли пневмонии с ростом респираторных инфекций, которые распространялись в стране еще с начала октября, когда был отменен карантин, связанный с COVID-19.

Однако западные ученые уверены, что ситуация требует тщательного мониторинга, хотя не считают, что всплеск ОРВИ в Китае является сигналом о начале новой глобальной вспышки.

"Вероятно, в Китае сейчас — сезонные респираторные инфекции", — считает доктор Дэвид Гейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В других странах также наблюдался скачок ОРВИ, таких как респираторно-синцитиальный вирус или RSV, после окончания пандемических ограничений, добавляют в организации. Но, в отличие от Китая, в других странах не выявляли недиагностированной пневмонии.

В то же время западные журналисты, как пишет ВВС, напомнили, как после вспышки SARS на юге Китая в 2002 году официальные лица Пекина приказали врачам прятать пациентов, а некоторых развозили на машинах скорой помощи, пока ученые ВОЗ посещали страну. А почти два десятилетия спустя Китай скрывал критические детали о коронавирусе от агентства здравоохранения ООН.

Напомним, что в Ровенской области зафиксирован первый в Украине случай заражения новым субвариантом коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.

Ранее, 25 октября, СМИ сообщили, что китайские ученые обнаружили восемь ранее неизвестных вирусов, полученных от грызунов на острове Хайнань. Исследование показало, что обнаруженные патогены имеют значительные шансы заразить человека в случае их межвидового распространения.