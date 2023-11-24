"Ксенофоб по западным лекалам": поисковые системы и ИИ отменяют русскую культуру, — Путин (видео)

По словам российского президента, ориентиром для развития современных технологий должна быть традиционная культура и идеалы, о которых писали писатели-фантасты Беляев, Ефремов и другие.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 ноября, выступил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и назвал сферу ИИ выдающимся достижением человеческого разума. Но также отметил, что есть и этическая сторона вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

"Подобные этические, нравственные и социальные аспекты вызывают серьезные вопросы в нашей стране, да и во всем мире", — заявил глава Кремля, добавив, что будущее не за запретом развития технологий, хотя некоторые и предлагают поставить на паузу сферу ИИ.

По его словам, запретить исследования в этом направлении невозможно, однако все же необходимо подумать о безопасности.

Путин считает, что ориентиром здесь должна быть традиционная культура. Он назвал культуру естественным регулятором технологического прогресса, "как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты, как Беляев и Ефремов".

Российский президент также затронул тему того, что западные алгоритмы ИИ могут, по сути, отменить Россию в цифровом пространстве. Некоторые поисковики и генеративные модели ИИ, по его словам, работают очень избирательно и порой не учитывают российскую культуру.

"Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает использовать только англоязычный массив данных, тот, который удобен и выгоден разработчикам системы", — заявил он, добавив, что, по его мнению, это "отмена в цифровом пространстве".

"Такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", — отметил он.

Напомним, что, по оценкам аналитиков из "Института изучения войны", Путин занял еще более антиизраильскую позицию и пытается подорвать поддержку Украины.

Также сообщалось, что, по словам офицера ВСУ, Путин настаивает на переговорах, потому что хочет торжествовать как победитель.