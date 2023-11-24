Похитили и избили граждан Молдовы: в Польше полиция могла задержать 4-х украинцев (фото)

По данным следствия, возраст подозреваемых от 21 до 41 года. Они якобы пытались при помощи угроз заставить работать на себя граждан другой страны.

На территории Польши четверо граждан Украины могли похитить и избить мужчин из Молдовы, которые отказывались работать. Об этом сообщила пресс-служба полиции Гданьска 20 ноября.

Отмечается, что происшествие произошло еще в прошлый четверг. Сотрудники местного полицейского участка в 17:00 получили сообщение о том, что двое граждан Молдовы с другими несколькими мужчинами приехали на автомобиле в район порта где их хотели избить.

Их пытались заставить изменить содержание заявления об увольнении и хотели лишить свободы, сообщают правоохранители.

Сотрудники полиции сразу же занялись этим делом и в районе города Седльце задержали четырех мужчин в возрасте от 21 до 41 года. Они оказались якобы гражданами Украины.

У них было транспортное средство, в котором и перевозили потерпевших, а также бейсбольная бита. Следствие все это изъяло.

В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши В Польше могли задержать граждан Украины за угрозы мужчинам из Молдовы Фото: Полиция Польши

"Мужчины были взяты под стражу и впоследствии доставлены к прокурору, который предъявил им обвинение. 41-летний мужчина, оказавшийся работодателем заявителя, выслушал обвинения в том, что он лишил потерпевших свободы, избил их с целью заставить изменить содержание заявления об увольнении и причинил одному из них телесные повреждения средней тяжести", — говорится в сообщении.

28-летнего гражданина Украины, как утверждается, обвинили в принуждении к определенному поведению и лишении свободы, а 39-летний и 21-летний мужчины были обвинены лишь в лишении свободы потерпевших.

Суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в виде надзора со стороны полиции, запрета на выезд из страны, а также запрета на контакты между ними и потерпевшими.

По польским законам, за такие преступления подозреваемые могут быть лишены свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что в Польше шеф-повар из Украины убил жену и дочерей. 18 ноября Сергей Трончук отправился в торговый центр, где подошел к охраннику и сообщил, что убил свою семью. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.