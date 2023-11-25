С колосками пшеницы: в Варшаве почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов (фото, видео)

Украинки привели своих детей, чтобы показать им, кто был и остается их врагом на протяжении веков.

В Варшаве почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в субботу, 25 ноября 2023 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди пришли на православное кладбище в польской столице в 90-ю годовщину одного из самых масштабных геноцидов украинского народа. В частности, представители украинского посольства, участники национальной скаутской организации Украины "Пласт", украинки с детьми принесли свечи и колоски пшеницы как символы Голодомора, чтобы почтить память невинных жертв коммунистического режима.

Сначала провели богослужение, а затем люди возложили лампадки и колоски с сине-желтыми лентами к памятнику.

"Весь мир сегодня видит, что, к сожалению, зло в то время не было должным образом наказано, поэтому оно сегодня возродилось, в новой форме, но по сути таким же злом, как было тогда. Сегодня Российская Федерация... снова совершает геноцид против украинского народа. Но мы сегодня показываем всему миру, что свобода для нас превыше всего. Свобода и независимость для нас превыше всего и украинский народ мужественно сегодня борется за независимость, свободу, волю в нечестной борьбе, которую против нас развязала РФ", — отметил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

А корреспондент Радио Свобода Наталья Волосацкая рассказала, что дети должны "четко знать, кто враг был тогда, тот же теперь".

В Варшаве почтили память жертв Голодомора Фото: Скріншот

Напомним, россияне массово атаковали Украину в ночь на 25 ноября 2023 года, день, когда украинцы чтят память умерших во время Голодоморов.

Также Фокус писал об уничтожении оккупантами на Херсонщине памятников жертвам Голодомора.