"Очередь 40 км": немецкая таможня остановила движение всех польских фур, — соцсети (видео)

По словам украинского перевозчика, у соотечественников вообще не проверяют документы, а граждан Польши расспрашивают подолгу и "задают миллион вопросов". Очередь на польско-немецкой границе сопоставима с очередями на украинских КПП.

В понедельник, 27 ноября, в соцсетях появилось видео длинной очереди автомобилей, предположительно снятое на немецко-польской границе. По словам автора публикации, немецкие таможенники долго проверяют польские фуры и легковые машины. Видео опубликовал в Instagram украинский перевозчик Сергей Влади (sergej.vladi).

"Проехали границу Германия — Польша, на границе стоят, тормозят всех поляков. Мы, когда ехали, у нас вообще даже не проверяли документы. Вот фуры все стоят", — говорится в публикации автора, который рассказал о положении на трассе Берлин — Котбус — Дрезден — Вроцлав.

По его словам, длина очереди из грузовиков на польско-немецкой границе достигает 40 км и сопоставима с очередью возле пропускного пункта Шегини или Рава-Русская во Львовской области.

"Одни польские фуры стоят, немцы всех тормозят, проверяют, миллион вопросов…" — сказал он.

Трасса Берлин — Котбус — Дрезден — Вроцлав

По словам украинского журналиста Виталия Глаголы, немецкая таможня остановила движение всех польских фур и каждого тщательно проверяет. Проверки могут быть связаны с большим потоком мигрантов в Германию.

Реакция официальных властей

Официальных подтверждений или другой информации на момент написания новости не поступало.

Блокада украинско-польской границы

Польские фермеры и водители грузовиков начали круглосуточную блокаду одного из наиболее загруженных пропускных пунктов на границе с Украиной. Больше тысячи грузовых автомобилей уже несколько дней находятся у границы.

В общей сложности польские водители блокируют четыре КПП. Они утверждают, что проигрывают конкуренцию украинским компаниям, предлагающим более дешевые цены за свои услуги. Утверждается, что украинские компании перевозят товары по всей территории ЕС. Протест длится с 6 ноября, его участники призывают ввести разрешения для украинских грузовиков, которые едут на территорию ЕС, а также для европейских грузовиков, которые едут в Украину.

Напомним, что Польша тайно передала Украине истребители МиГ-29. По данным польского журналиста Збигнева Парафяновича, примерно десять военных самолетов разобрали и по частям оставили недалеко от украинской границы.

Также Фокус в своем материале рассказывал о торговой войне, которая началась между Польшей и Украиной. Перевозчики из Польши пытаются восстановить "справедливость", вытесняя украинских конкурентов. Столь резкий подход привел к тому, что в очередях на границе уже умерли два человека.