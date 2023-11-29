С помощью подставных лиц: российский олигарх пытается вернуть яхту из-под санкций США

Бывший гендиректор "Роснефти" Эдуард Худайнатов пытается доказать Минюсту США, что арестованная яхта принадлежит ему. Американские прокуроры, в свою очередь, уверены, что правами на судно через подставные компании владеет другой бизнесмен Сулейман Керимов.

Российский миллиардер Сулейман Керимов через посредников предпринимает попытки вернуть свою 106-метровую яхту "Amadea", находящуюся в настоящее время под воздействием санкций со стороны США. Об этом сообщает издание Reuters.

Экс-руководитель российской компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов заявил, что предполагаемо является владельцем яхты стоимостью 300 миллионов долларов. Эта яхта была арестована американскими властями в прошлом году в рамках введенных санкций против российских олигархов, связанных с Кремлем. Худайнатов утверждает, что он подал иск в суд США по данному вопросу.

Худайнатов предпринимает попытки убедить Министерство юстиции США в том, что арестованная яхта находится на территории страны незаконно и должна быть возвращена ему, как законному владельцу.

В письменных заявлениях, представленных в Фиджи, где в мае прошлого года по ордеру США была конфискована яхта "Amadea", утверждается, что Худайнатов был использован в качестве подставного владельца для замедления выявления истинного собственника яхты.

Прокуроры США, в свою очередь, заявили, что Керимов, на которого Министерство финансов США в 2014 и 2018 годах наложило санкции за деятельность РФ в Сирии и в Украине, владеет яхтой через ряд подставных компаний.

Напомним, что бывший народный депутат Виктор Медведчук, которого обвиняют в госизмене, приобрел новую яхту стоимостью более $9,6 млн.

А роскошная яхта Irina VU российского олигарха Алишера Усманова, находящаяся в списке замороженных активов из-за санкций западных стран, беспрепятственно покинула сухой причал гавани Бетина на хорватском острове Муртер.