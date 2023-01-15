В Хорватии "исчезла" яхта российского олигарха Усманова, находящаяся под санкциями (фото)

Яхта Irina VU беспрепятственно вышла из гавани в Хорватии и направилась к берегам Турции. Чиновники страны разводят руками и не могут дать внятный ответ о пропаже подсанкционного имущества олигарха.

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Роскошная яхта Irina VU российского олигарха Алишера Усманова, находящаяся в списке замороженных активов из-за санкций западных стран, беспрепятственно покинула сухой причал гавани Бетина на хорватском острове Муртер. Как сообщает журналистский проект "Балканский обозреватель", инцидент произошел три месяца назад, но компетентные органы Хорватии узнали о пропаже яхты лишь несколько дней назад.

В публикации отмечают, что 35-ти метровая яхта стоимостью 5 млн евро покинула Хорватию в 10 часов утра 6 октября 2022 года. После чего спустя три дня, 9 октября, ее заметили у берегов Турции — около полудня она прибыла в порт Дидим, где встала на якорь.

"Это последнее известное местонахождение яхты", — отметили авторы публикации.

[ + – ] Яхта Irina VU российского олигарха Алишера Усманова

Между тем на днях в гавань Бетина вошла очень похожая яхта, которая, как пишут журналисты ссылаясь на свои источники, должна была перед глазами общественности сделать вид, что Irina VU все еще находится в хорватском порту. Однако представители власти утверждают что это всего лишь совпадение.

В то же время правоохранители Хорватии вместе с международными структурами уже начали расследование скандального происшествия. По данным СМИ, у следователей есть вопросы по поводу того, что хорватская пограничная полиция якобы не знала о том, что яхте Усмановых запрещено пересечение границы.

Комментируя инцидент представитель Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич рассказал, что как только яхта попала под санкции, ее опечатали, а капитан порта запретил любой доступ к судну. При этом владельцам было объявлено о том, что яхтой им пользоваться запрещено.

Однако чиновнику все же пришлось ответить на вопрос, каким образом, подсанкционная 35-метровая яхта смогла исчезнуть из гавани. По словам Госпочича, его ведомство не может иметь охрану в портах, а Бетина — гавань открытого типа, куда может войти любое судно.

"Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта выдал указание властям, что доступ к яхте запрещен, а министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует этого делать, поскольку такая система является нежизнеспособной", — ответил Госпочич.

Также журналисты спросили, почему пропажа яхты обнаружилась только спустя три месяца. На это чиновник ответил — проверять, похитил ли кто-то подсанкционное имущество не является компетенцией его ведомства.

"В порту стоят сотни судов, и капитан порта не может проверить, какое судно причалило, а какое нет. Но сейчас идет детальное расследование, в ходе которого все будет установлено", — подчеркнул министр.

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Дворцы на воде. Яхты олигархов, которые они потеряли (обновляется)

Напомним, пресс-служба СБУ 27 декабря сообщила, что в Украине нашли подпольные склады со 160 тоннами железной руды, которая ранее принадлежала компании российского олигарха Алишера Усманова. Следователи установили, что стоимость имущества составила почти 2 млрд гривен.