В Хорватії "зникла" яхта російського олігарха Усманова, яка перебуває під санкціями (фото)

Яхта Irina VU безперешкодно вийшла з гавані в Хорватії та попрямувала до берегів Туреччини. Чиновники країни розводять руками і не можуть дати чіткої відповіді про зникнення підсанкційного майна олігарха.

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Розкішна яхта Irina VU російського олігарха Алішера Усманова, яка перебуває у списку заморожених активів через санкції західних країн, безперешкодно залишила сухий причал гавані Бетіна на хорватському острові Муртер. Як повідомляє журналістський проєкт "Балканський оглядач", інцидент стався три місяці тому, але компетентні органи Хорватії дізналися про зникнення яхти лише кілька днів тому.

В публікації зазначають, що 35-ти метрова яхта вартістю 5 млн євро залишила Хорватію о 10-й годині ранку 6 жовтня 2022 року. Після чого через три дні, 9 жовтня, її помітили біля берегів Туреччини — близько полудня вона прибула до порту Дідім, де стала на якір.

"Це останнє відоме місцезнаходження яхти", — зазначили автори публікації.

[ + – ] Яхта Irina VU російського олігарха Алішера Усманова

Тим часом днями в гавань Бетіна увійшла дуже схожа яхта, яка, як пишуть журналісти, посилаючись на свої джерела, мала перед очима громадськості вдати, що Irina VU все ще знаходиться в хорватському порту. Однак представники влади стверджують, що це лише збіг.

Водночас правоохоронці Хорватії разом із міжнародними структурами вже розпочали розслідування скандальної події. За даними ЗМІ, слідчі мають питання з приводу того, що хорватська прикордонна поліція нібито не знала про те, що яхті Усманових заборонено перетин кордону.

Коментуючи інцидент, представник Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Ален Госпочич розповів, що як тільки яхта потрапила під санкції, її опечатали, а капітан порту заборонив будь-який доступ до судна. При цьому власнику було оголошено, що яхтою користуватися заборонено.

Однак чиновнику все ж таки довелося відповісти на запитання, яким чином підсанкційна 35-метрова яхта змогла зникнути з гавані. За словами Госпочича, його відомство не може мати охорону в портах, а Бетіна — гавань відкритого типу, куди може зайти будь-яке судно.

"Міністерство повідомило порту, що яхту заблоковано, капітан порту видав вказівку владі, що доступ до яхти заборонено, а міністерство не наймає служби безпеки для цілодобової охорони чужого майна, і не планує цього робити, оскільки така система є нежиттєздатною", — відповів Госпочич.

Також журналісти запитали, чому зникнення яхти виявилося лише через три місяці. На це чиновник відповів — перевіряти, чи хтось викрав підсанкційне майно не є компетенцією його відомства.

"У порту стоять сотні суден, і капітан порту не може перевірити, яке судно причалило, а яке ні. Але зараз триває детальне розслідування, під час якого все буде встановлено", — наголосив міністр.

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