В Румынии микроавтобус с американскими военными попал в аварию: есть пострадавшие

По данным правоохранительных органов, водитель микроавтобуса потерял контроль над направлением движения, в результате чего транспортное средство перевернулось за пределы проезжей части.

В четверг, 30 ноября, на кольцевой дороге города Каракал перевернулся микроавтобус с семью американскими военнослужащими, находившимися на базе Девеселу. Пятеро из них получили ранения. Об этом сообщает агентство Digi 24.

Сообщается, что пострадавшие военнослужащие были транспортированы в муниципальную больницу города с целью предоставления им медицинской помощи.

Пять человек пострадали в среду в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Каракала. В инциденте участвовал пассажирский микроавтобус, который перевернулся.

Полиция предполагает, что водитель микроавтобуса утратил контроль над направлением движения, что привело к перевороту транспортного средства за пределами проезжей части.

Сообщается, что водителя проверили на алкотестере, результат отрицательный.

Полиция составила документы, подтверждающие факт происшествия, открыто уголовное производство.

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