Анонсировал изменения: премьер Польши поддержал восстановление разрешений для украинских водителей

Польский глава правительства Матеуш Моравецкий отметил, что важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время заседания Совета министров инфраструктуры ЕС, целью которых является возвращение к предыдущей системе, которая "хорошо работала".

Во время заседания Сейма в среду, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал разрешение для перевозчиков из Украины на въезд в Европейский Союз. Об этом сообщает польское издание Money.

Во время разговора с журналистами о протестах польских перевозчиков на границе Моравецкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по вопросам инфраструктуры.

Он отметил, что целью этих директив должно быть возвращение к предыдущей системе авторизации, которая ранее "хорошо работала".

Глава польского правительства также выразил понимание многих аргументов митингующих.

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые грузовики, которые возвращаются через границу, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты", — заявил Моравецкий.

Забастовка польских перевозчиков на границе

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали проведение акции по блокированию проезда грузовиков через границу с Украиной. В частности, наблюдалось постепенное блокирование движения грузовиков в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".

Польские водители требуют возвращения разрешений для водителей из Украины и изменение правил электронной очереди для польских машин и выезд пустых польских грузовиков из Украины без очереди.

28 ноября сообщалось, что на границе Украины и Польши заработал КПП. Согласно данным службы, в очереди на выезд из Украины в пункте находятся 55 грузовиков, на въезд — 50, при этом автобусов нет.

Также 28 ноября заместитель министра Маркиян Дмитрасевич заявил, что Министерство аграрной политики Украины ожидает положительных результатов переговоров из-за ситуации на польско-украинской границе. По его словам, блокирование границы негативно сказалось на украинской и польской бизнес-среде.

Напомним, 29 ноября на сайте польского правительства сообщили, что в Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что была достигнута договоренность с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.