Защита политика настаивала на том, что бывший президент имел так называемый абсолютный иммунитет, но суд не согласился с этими аргументами.

В пятницу, 1 декабря, Федеральный апелляционный суд США принял постановление, которое предоставляет возможность привлечь к ответственности Дональда Трампа, бывшего президента страны, в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Такое решение способно начать ряд гражданских исков против него. Производство касается иска около десятка законодателей-демократов и двух офицеров полиции Капитолия. Еще в 2021 году они подали против американского политика иск, обвинив бывшего руководителя США в провоцировании насилия во время событий 6 января 2021 года.

Закон, который фигурирует в иске, приняли после Гражданской войны в США. Он касался борьбы с насилием Ку-клукс-клана — движением за превосходство белой расы. Трамп "вступил в сговор" с членами ультраправых групп, которые участвовали в штурме Капитолия.

Защита политика настаивала на том, что президент имел так называемый абсолютный иммунитет. Это, по их словам, позволяло избежать ответственности за любые действия, совершенные в рамках официальных обязанностей. Трамп "не установил", как определили судьи, своего права на иммунитет в том случае.

Штурм Капитолия и дело против Трампа

Суд в августе экс-президенту США Дональду Трампу избрал меру пресечения. Он не признал своей вины в производстве относительно штурма Капитолия. После судебного заседания он назвал выдвинутое ему обвинение "преследованием" и сказал, что это "очень печальный день для Америки".

Политику предъявили обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками остаться у власти после поражения на выборах 2020 года. Бизнесмен не признал своей вины ни по одному из пунктов.

Напомним, эксперт рассказал о военных планах главы Кремля Владимира Путина. Президент РФ, как отметил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, Россия намерена обороняться до 2025 года и дождаться избрания Трампа.